Seidy La Niña cumple el sueño de llevar un vestido de quinceañera: En el momento no tuve la posibilidad monetaria

A unos pocos días de haber lanzado el videoclip de su último tema, Seidy La Niña se refirió a lo que había significado poder lucir dos trajes de quinceañera.

"Te perdono", un canto a la superación, al crecimiento, a vencer las piedras del camino y levantarse, vio la luz el viernes pasado con un video que comienza con la intérprete pidiendo en la calle y termina vestida cual princesa, celebrando lo logrado.

Poco después, llevando uno de los dos vestidos que lució en el clip confesó que había podido realizar el sueño de vestir como una quinceañera, pues en su momento no disponía de medios económicos para hacerlo.

"Yo nunca tuve un traje de quince, porque en el momento de mis quince no tenía las posibilidades monetarias" dice en un vídeo en el que luce el vestido morado que lleva en el clip.

"Me siento realizada; no me lo quiero ni quitar" añadió en el vídeo que provocó una ola de reacciones y mensajes de sus seguidores, algunos con emotivos testimonios de sus propios casos.

"Nunca es tarde yo tampoco tuve 15 mis quince casi ninguno, no hay edad para sentirse reinas"; "Es hermoso, deberías de hacer la próxima serie de Disney princesa Seidy y que cuenten tu historia. Para muchos eres inspiración"; "Preciosa guárdalo de recuerdo"; "Qué linda esa mulatona"; "Súper bello, yo tampoco lo tuve porque en ese momento sufrí un accidente que me dejó sin caminar dos años, bendiciones"; "Te queda precioso y el color te sienta muy bien"; "Disney Cuban Princess"; "No hay edad para cumplir sueños, que lo hayas disfrutado, bendiciones"; "Omg, me hiciste llorar, por eso la vida te está premiando el doble, todavía estás a tiempo, eres bella y joven, póntelo y disfrútalo mulatica,t e lo mereces, a veces Dios no te da en un momento lo que uno desea pero luego te regala hasta lo que no imaginas", le comentaron.

"Nunca es tarde cuando la dicha es buena", comentó después al mostrar el comentario de una seguidora que tampoco tuvo la celebración y que también añora cumplir el sueño junto a un vídeo en el que ella baila para el videoclip.

Antes Seidy había preguntado a sus followers cuál de los vestidos llevados en el vídeo elegirían para los quince.

A principios de julio pasado fue Seidy La Niña quien hizo realidad el sueño de una joven, al aparecer por sorpresa para cantarle en su fiesta de 15.

"Te perdono", por su parte, ya supera los 55 mil views en Youtube a los tres día de haber sido estrenado.