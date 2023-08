Muere niña cubana por fallo de equipo de ventilación "reparado y antiguo"

Una madre cubana denunció la muerte de su niña en la isla por un fallo en el equipo de ventilación al que estaba conectada hacía cuatro años y medio.

En una publicación de Facebook Yoannia Infante Montejo, madre de Ana Paula Sosa Infante, afirmó que la niña estaba conectada a un equipo de ventilación en el hogar desde hacía cuatro años y medios y no tenía infección ni ningún otro cuadro agravante, pero la máquina, marca CARINA, falló y no dio tiempo a arreglarla.

"Hoy mi Ana no está y no es por la enfermedad, fue por el equipo de ventilación, reparado y antiguo que nunca se le reemplazó por uno nuevo dejando dolor para todos aquellos que la amamos. Ay! mi cuky como mamá te extraña", expresó la mujer.

El equipo ya llevaba varios años de uso con otros pacientes que fallecieron, según la mujer, que afirma que el pasado año tuvo seis fallas mientras la menor estaba conectada a él y era la cuarta vez que fallaba este año, poniendo en riesgo su vida hasta el desenlace fatal el pasado 29 de julio.

Publicación en Facebook

"Ese equipo se reparaba y la acoplaban nuevamente, nunca reemplazado por uno nuevo, pues los niños y pacientes ventilados en el hogar tienen que sufrir la escasez, la miseria de los recursos, equipos de soporte vital para la calidad de vida", expresó la madre.

Indignada, dijo que "estos pacientes tienen el riesgo de morir como mi hija hoy, por no tener el derecho de una mejor calidad de vida".

"No es culpa de médicos y enfermeros los cuales están haciendo una labor extraordinaria en su día a día… no tengo quejas de los médicos, enfermeros ni de los trabajadores de salud, pues hay que verlos cómo están dando todo por cada paciente sin tener recursos, teniendo también muchas más horas de trabajo que descansos con un salario que no paga todo lo que hacen, por las vidas de cada paciente", subrayó.

Hace dos años Infante contó a CiberCuba que entonces la menor llevaba dos años y siete meses internada en el pediátrico Eduardo Agramonte, de la provincia de Camagüey (Cuba), institución a la que entró cuando tenía nueve días de nacida por una atrofia muscular espinal 1 (AME), una enfermedad degenerativa.

La mujer pedía entonces ayuda para atender a su hija en otro país. "No quiero que mi hija muera", dijo entonces.