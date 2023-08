Mipyme vende cajas de pollo directo del contenedor en plena calle de La Habana

Una Mipyme cubana que no fue identificada vendió este martes cajas de pollo congelado directo del contenedor en el que se importó la mercancía; y lo hizo en plena calle de La Habana para evitar intermediarios y bajar el precio, una decisión que generó polémica en las redes sociales.

“Del contenedor al consumidor. Es una Pyme vendiendo pollo sin intermediarios en un parque de La Habana. El precio es de unos 250 pesos cubanos la libra, bastante más barato”, indicó el periodista uruguayo Fernando Ravsberg en Facebook, subrayando que la noticia le hacía “sentirse positivo”.

Captura de pantalla Facebook / Fernando Ravsberg

Su post fue acompañado de una fotografía en la que se ve el camión con el contenedor aparcado en la vía pública y a su lado un montón de cajas de pollo, de la marca Golden Phoenix. En un árbol cercano un cartel escrito a mano informa que la caja de pollo de 10 kilogramos (kg) se vende a 5,700 pesos cubanos (CUP).

En los comentarios a la publicación, un usuario indicó que el improvisado punto de venta se montó en el parque Villalón, ubicado en Calzada y C, en el Vedado habanero.

Captura de pantalla Facebook / Pedro Luis García

Varios internautas celebraron la bajada de precio del producto, mientras que otros hicieron cálculos y les siguió pareciendo caro. Algunos se mostraron preocupados por la precariedad e insalubridad de ese sistema de ventas, y preguntaron quién había autorizado una venta de esas características, que viola las normas de higiene y seguridad alimentaria.

Con el precio anunciado en esta particular transacción en la vía pública, el kilogramo de pollo alcanza los 570 CUP (unos 259 pesos la libra).

Con el cambio del dólar en el mercado informal de divisas a 230 CUP, el kilo de pollo que vendió esta Mipyme cubana ronda los $ 2,50 dólares, un precio todavía muy alto si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en España un kilo de cuartos traseros puede costar en torno a los 2,15 Euros en establecimientos de venta minorista.

Si la comparativa se realiza tomando el salario mínimo de los cubanos, que es de 2,100 CUP (unos nueve dólares al cambio informal de este martes), la compra de un kilo de pollo significaría más de la cuarta parte del salario mínimo establecido por el “ordenamiento económico” del régimen cubano.

“Subdesarrollo en estado puro. Además, el costo promedio ‘libre a bordo’ (puesto en el barco) de la libra de carne de pollo USA exportada a Cuba fue de 0,40 USD en mayo”, comentó el economista cubano Pedro Monreal.

Para el analista, aun asumiendo el costo del seguro, flete, aduana y transporte interno, esta Mipyme estaría obteniendo “una tasa de ganancia muy alta para un producto básico”, al venderla “tres veces mayor al precio de compra”.

“Esa venta debajo de una mata es mercado informal. No funciona como mercado de competencia ni conecta con la economía interna. Es un negocio de ‘fenicios’ y políticamente es indefendible, tanto para la PYME como para el gobierno que ha autorizado ese tipo de mercado primitivo”, concluyó.

Por su parte, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso consideró que “mientras [las Mipymes] tengan que comprar el dólar o el euro por encima de 230 pesos cubanos en el mercado informal, no bajarán los precios”.

“Economía de primer grado. Los precios no se ordenan por resoluciones, hay lógicas económicas que no pueden desestimarse”, razonó el comunicador, señalando que “mientras no se logre un tipo de cambio único, no habrá un impacto real en la disminución de los precios”.

Aunque un puñado de estos nuevos actores de la economía estatal socialista, obtienen del gobierno un tipo de cambio algo más favorable (1 USD x 120 CUP), la solución no es idónea para resolver la inflación y la crisis económica en Cuba.

“Una tasa de 1:120 indica una sobrevaluación del CUP y por tanto mantenerla equivale a un subsidio estatal”, explicó Monreal a Alonso, indicando que le parecía “más efectivo subsidiar consumidores que empresas (pymes y estatales)”.

“También es políticamente menos problemático”, añadió. En ese sentido abundó otro internauta, indicando que “el otro problema a resolver es poner los salarios al cambio 1=120. El ordenamiento lo planificó 1=24”.

Otro asunto polémico abordado por los comentaristas fue el de la propiedad de la empresa. Mientras unos exigían saber a quiénes pertenecía y si tenían vínculos con el entramado de poder del régimen, otros consideraban que el hambre no repara en esas cuestiones.

“Que vendan más barato muy bien, pero eso de vender en plena calle revela la situación social precaria que estamos viviendo. Nos acercamos vertiginosamente a la condición de tribu”, señaló otro internauta, poniendo el foco en la degradación social y del nivel de vida de los cubanos alcanzada por la “continuidad” del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Cajas de pollo vendidas por Mipymes a 10,000 CUP; piezas grasientas e incompletas de pollo por la libreta; atrasos de dos meses y más en la distribución de pollo por la libreta en algunas zonas de Cuba; camiones de basura transportando cajas de pollo...

La lista de barbaridades del régimen comunista pica y se extiende, y mientras tanto Díaz-Canel y el Palacio de la Revolución siguen jugando a "asaltar Moncadas" imaginarios y comprando pollo barato en Estados Unidos para venderlo caro a los cubanos y seguir con el viejo cuento de la culpa es del "bloqueo".