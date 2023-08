La Diosa revoluciona las redes con "El pozo"

Unos pocos segundos de adelanto del tema que está por lanzar le han bastado a La Diosa para desatar la locura en las redes sociales.

A menos de un día de haber aparecido cantando un fragmento de su nueva canción, sus fans se han lanzado a cantarla y bailarla con vídeos, que ella ha ido compartiendo luego en las stories de su cuenta en Instagram -y que hemos compilado en esta nota.

"Dime si estás listo pa' bailar", escribió este lunes, al compartir un vídeo donde se le ve escuchando y cantando su próximo sencillo.

"Haz tu challenge en Tik Tok está caliente", animó ella en los comentarios poco después de sorprender con el fragmento que ya es tendencia en redes.

No ha necesitado más para animar a sus seguidores a seguir el reto y, a pocas horas, se acumulan las publicaciones en las plataformas virtuales que le demuestran a la cantante que están más que preparados y deseosos para disfrutar del tema íntegro.

Desde que dio el adelanto a través de sus redes sociales, sus fans se mostraron convencidos de que sería un nuevo éxito. "Está pegado y no ha salido", era de uno de los comentarios más recurrentes, y así está siendo.

Sin distinción de edad, sexo y en cualquier sitio, los fans de La Diosa no han podido resistirse a bailar la rítmica canción, que viene con letra explícita, en la misma línea de otros anteriores hits como "Por Debajo del agua" o "La Papaya de las 40 libras".

"Tú puedes ser el mejor palitroque del mudo, tú puedes ser el mejor matador de tu zona. Puedes tener la varilla más grande del mundo y no entender que esas cosas no nos impresionan. "A las mujeres nos gustan que nos den cariño porque.... hombre que no baje al pozo viene otro y le roba el agua", canta La Diosa en el fragmento que ha puesto a bailar y gozar a su público.