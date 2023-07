La Diosa calienta con adelanto de nuevo tema: "Hombre que no baje al pozo viene otro y le roba el agua"

La Diosa sorprendió a sus fans con un breve fragmento de lo próximo que lanzará y la reacción de sus seguidores no ha podido ser mejor.

En el vídeo compartido en sus redes sociales, que comienza con un mensaje a quienes creen que no se concentra en trabajar, La Diosa canta en bata de casa una parte de la letra del tema que no dejará indiferente a nadie y seguramente se colará en su personal lista de éxitos.

"Tú puedes ser el mejor palitroque del mudo, tú puedes ser el mejor matador de tu zona. Puedes tener la varilla más grande del mundo y no entender que esas cosas no nos impresionan", canta en el adelanto del sencillo, que parece continuar la estela de otros temas explícitos (como "La papaya de 40 libras" o "Por debajo del agua") que mezclan alusiones directas y juego con el doble sentido de algunas palabras.

"A las mujeres nos gustan que nos den cariño porque.... hombre que no baje al pozo viene otro y le roba el agua", concluye el fragmento. "Dime si estás listo pa' bailar", preguntó La Diosa a sus seguidores sin dar más detalles de cuándo soltará su bomba musical.

"Super temazo"; "Muy fuerte viene eso se pegó"; "Durísima, eso es lo que tienes que hacer la mía soltar a todo el mundazo en banda y callarlos con música que talento te sobra más que papaya"; "Haciendo historia como la más grande de Cuba"; "Dura. Así me gusta verte. Feliz y progresado. Reina"; "Así es como tiene que ser, enfocada en tu música, en tu trabajo y en tu familia, al final critican pero bailamos y cantamos tus canciones, bendiciones para ti"; "La diosa no puede parar. Disfruta lo que sabes hacer cantar para alegrarnos la vida. Bendiciones. Eso está bueno"; "Está buenísimo me encantó estás durísima mamita continúa así. Qué orgullo para las cubanas"; "Eso está pega'o sin salir y al que le duela que sufra", se lee entre las reacciones que ha desatado su adelanto.

Dentro de los mensajes de apoyo a la nueva canción de La Diosa, está también el de su coterránea, la cantante Daymé Arocena, quien le comentó "Bravo".

De momento, poco más se sabe de cuándo verá la luz esta nueva canción ni si vendrá acompañada de videoclip.

Además de esta, La Diosa -quien aseguró hace una horas que pensar en ella misma era su prioridad- tiene pendiente de estrenar también su romántica bachata con Baby Lores.

Centrada en su carrera, en ser feliz y hacer feliz a suyos, lidiando con las críticas y con sus propias reacciones a ellas, se encuentra Dianelys Alfonso Cartaya -nombre real de la popular intérprete- quien en días recientes dio la sorpresa a su pareja, Rey El Mago, de regalarle el auto que le había gustado.