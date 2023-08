Varios pasajeros lesionados tras volcarse un ómnibus en loma de Holguín

Un total de 7 pasajeros resultaron lesionados tras volcarse este miércoles un ómnibus en la Loma de Rejondones, en el municipio Báguanos, Holguín.

“Ahora mismo… subiendo la Loma de Rejondones, solo daños materiales y lesiones. Cuando fue a reducir la velocidad no la cogió y se le fue el aire de los frenos al pisar el pedal.... Se fue para atrás e impactó, volcándose”, informó Maikel Nasabot, en el popular grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas”.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas

Nasabot compartió varias imágenes donde se puede ver la magnitud de la volcadura y cómo varios pasajeros salen de la guagua volcada.

Por su parte, el reporte de uno de los pasajeros explica que se trataba de un ómnibus que cubría la ruta Moa-Holguín, y que sucedió en la Loma de Rejondones, “la que más curvas tiene”.

Facebook / Guille LC

“Por obra y gracia de Dios el chófer tuvo el control de la misma al saber maniobrar el carro, y pudimos impactar contra una loma, cuento esto porque después del sustón que tuve volvimos a vivir otra vez”, dijo este pasajero, que se identifica en Facebook como Guille LC.

“No hubo fallecidos, solo lesionados, a mí no me pasó nada, pero solo el que pasa por este tipo de situaciones, sabe que no estuviera haciendo el cuento”, agregó.

Finalmente, un reporte del perfil oficialista Realidades desde Holguín precisó que el siniestro dejó 7 lesionados leves, entre ellos un menor, “ninguno al aparecer con peligro para la vida, estos fueron trasladados hacia instituciones de salud de la Ciudad de Holguín”.

El perfil aseguró que el accidente se debió a que la guagua “presentó problemas técnicos y quedó libre mientras ascendía la loma. El chófer, para evitar que esta se corriera por la pendiente, la saca hasta la cuneta donde un árbol detiene el desplazamiento de la misma”.

Facebook / Realidades desde Holguín

Este martes trascendió que una madre de Holguín, víctima de un accidente de tránsito la pasada semana en esa ciudad, falleció producto de las lesiones provocadas por el siniestro.

Esta mujer de 26 años, cuyo nombre no ha trascendido, estuvo envuelta en el accidente, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza, junto a su niña de 9 años y otra señora mayor que iba manejando una motorina.

El accidente ocurrió luego de que la conductora de la motorina se llevara una señal de Pare e impactará contra un triciclo eléctrico.

Entre enero y mayo de 2023, ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que dejaron de saldo 290 muertes y 2,807 lesionados, según cifras oficiales.

En Cuba, seis de cada diez accidentes dejan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos. En el caso de los atropellos a peatones, por cada cinco atropellos, muere una persona.

Entre enero y mayo el 22 % de los afectados en los accidentes fueron personas entre 21 y 35 años, mientras que las edades de la mayoría de las víctimas fatales oscilaron entre los 46 y 55 años.