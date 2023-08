Ayudan a anciano de 90 años con demencia senil que deambulaba por Santa Clara

Un anciano que padece demencia senil y deambulaba por una calle de Santa Clara recibió ayuda de los ciudadanos y actualmente se encuentra en un Centro de Protección Social, según trascendió en información compartida en redes sociales.

El hombre, que dijo llamarse Israel García, tener 90 años y ser de Remate de Ariosa, en Remedios, estaba tendido en la acera en la calle Colón, esquina con San Miguel, en la ciudad de Santa Clara, indicó la internauta Sandy MV en su perfil de Facebook.

El anciano, que refería ser de ese poblado de Remedios, Villa Clara, y su hija residente en Cabaiguán, fue asistido por los santaclareños que lo encontraron tirado en la calle.

Captura de Facebook / Sandy MV

La propia autora del post, en su afán por visibilizar el caso y ofrecerle ayuda al señor, terminó pagando una moto para llevarlo al hospital después de varias denuncias a la policía y a las instancias de salud para asistir al anciano.

"Se llamó a la policía. Primero me dijeron que ok. Luego fuimos a la tercera unidad y alegan no tener carro ni ambulancia. Finalmente pagamos una motoneta y se llevó al hospital. Allí le pusieron un suero y pasará la noche pero está desorientado", dijo en su texto.

Su angustia por el caso del hombre presuntamente abandonado la llevó a varias pesquisas donde se determinó que el señor se había fugado del centro Psico pedagógico para deambulantes en Santa Clara y su familia vivía en Placetas.

Comentarios a la publicación aportaron más detalles y revelaron que actualmente está en un Centro de Protección Social que radica en la carretera a Sagua La Grande desde el Yabú.

A juzgar por la información, el hombre había sido llevado al hospital -un día antes de ser hallado en la calle- por un cuadro diarreico y desde allí se escapó.

"En cada hospital debe haber un asistente que se encarga de estos casos. Lo que sucedió en el hospital ayer no lo sé. Cómo se escapó tampoco lo sé. Pero hoy estaba visiblemente deteriorado, golpeado y hambriento", indicó la autora original del post.

"Agradezco a las personas que se quedaron conmigo allí todo el tiempo, cuidando de él, tratando de reanimarlo, incorporarlo del suelo, sacarle información, montarlo en la motoneta, ir a la policía, la vecina que trajo el café y pan con queso, el muchacho que le regaló 50 pesos (él tenía 150 en su bolsillo con un mochito de tabaco), la muchacha que me hizo el favor de llevarlo porque no podía ausentarme de mis clases pues ni tiempo tuve de avisarle a mis alumnos... y muchos más", escribió.

El dramático caso recuerda otros semejantes que han trascendido en los medios independientes y redes sociales cada vez con mayor frecuencia.

Tal fue el caso de otro anciano cubano, abandonado por las instituciones médicas de la capital.

El hombre padece de una enfermedad psiquiátrica, no recibe tratamiento adecuado y las autoridades sanitarias se han negado a ingresarlo.

En otro episodio que da cuenta de la pobreza y olvido en que han dejado a los ancianos, un señor cubano sobrevive vendiendo libros en una calle de La Habana para poder comprar comida.

El señor, sentado en el suelo en la puerta de su casa, permanece largas horas con los libros colocados en la acera frente a él esperando a que alguien los compre.