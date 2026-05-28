Anciana cubana recibe una ayuda y muestra su refrigerador: «Tengo el frío en Blanco y Trocadero»

Una anciana cubana de 80 años, que vive sola y cobra una pensión mínima, se convirtió esta semana en el rostro de la crisis que enfrentan los adultos mayores en Cuba tras aparecer en dos videos publicados en Facebook por el sacerdote católico Leandro NaunHung.

El párroco visitó a la anciana para entregarle una donación de alimentos enviada por una seguidora. Ella recibió el regalo de muy buen agrado y hasta mostró cómo tenía su refrigerador descongelado por tantos apagones.

Al abrir el electrodoméstico frente a la cámara, la mujer resumió su situación con una sola frase: «El frío está en Blanco y Trocadero. Nadita, nadita, nadita».

«Estar en Blanco y Trocadero» es una expresión propia del habla popular cubana que significa estar sin recursos, sin ideas, vacío, sin nada. Se inspira en una intersección real, pues Blanco y Trocadero son los nombres de dos calles perpendiculares del barrio Centro Habana.

NaunHung le entregó a la anciana un paquete de pollo, huevos, papel sanitario, leche, aceite y otros productos en una mochila enviados por una seguidora. Esos recursos le servirán para sobrevivir una etapa, y bromearon con la idea de que debería llevarlos en la mochila que el régimen le ha pedido a las personas que tengan preparada por si se produce un ataque militar de Estados Unidos.

La anciana hizo la anécdota de que hace pocos días había preguntado en la bodega de su barrio cuándo repartirían el donativo de aceite para la población, que supuestamente se reparte para personas mayores, pero nadie se lo entregó ni supieron informarle.

«Según las trabajadoras sociales, yo no soy vulnerable. Y tengo 80 años, vivo sola y gano un mínimo de salario, pero no soy vulnerable», dijo la mujer con visible indignación.

NaunHung respondió con ironía: «Los donativos no son para ti. Son a nombre tuyo, pero no son para ti».

En un segundo video publicado en Facebook, la misma anciana aparece calentando café con una vela que recogió de la iglesia, porque los apagones le impiden usar la cocina eléctrica. Guarda el café colado en el refrigerador para que le dure dos días.

«Esto es lo que hace una anciana vulnerable en apagón», señaló NaunHung mientras la filmaba y compartían el café recalentado, con la luz del resto de una vela que una vez iluminó las misas.

El caso ilustra una crisis múltiple y simultánea. En mayo de 2026, Cuba registró déficits eléctricos récord superiores a 2,000 MW, con apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas, golpeando especialmente a quienes viven solos y no tienen medios alternativos para cocinar o conservar alimentos.

A eso se suma el colapso del sistema de asistencia social cubano, con denuncias documentadas de que las ayudas destinadas a ancianos no llegan a sus destinatarios.

En noviembre de 2025, una madre santiaguera denunció que los módulos de alimentos para niños y ancianos terminaban en manos de funcionarios.

Las pensiones tampoco alcanzan. Antes de septiembre de 2025, la pensión mínima era de 1,528 pesos cubanos; luego subió a 3,056 pesos, pero dos adultos en La Habana necesitarían más de 41,000 pesos mensuales para una dieta apenas suficiente. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 79% de los mayores de 70 años en Cuba no logra realizar tres comidas diarias.

NaunHung ya había documentado casos similares. En febrero de 2026, una mujer cubana de 83 años le dijo frente a la cámara: «57 años trabajé yo en este país. ¿Qué tengo ahora? Nada».