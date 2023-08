Otro doblete de Leo Messi le da el triunfo al Inter de Miami

Con par de goles, Lionel Messi volvió a ser bujía y el Inter de Miami batió 3x1 a su acérrimo rival, Orlando City, en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Poco después de que las tormentas eléctricas permitieran dar inicio al juego entre ambas escuadras, Messi -el centro de todas las miradas- marcó su cuarto gol con la franela de las ‘Garzas’.

En el DRV PNK de Fort Lauderdale corría apenas el minuto siete y el crack argentino -quien jugaba su partido número tres para la franquicia de Miami- recibió una nueva asistencia del finés Robert Taylor, bajó la pelota con el pecho y, sin parar la carrera, le pegó con esa pierna zurda que le ha dado la mayoría de sus goles en el fútbol profesional.

Se jugaba el llamado ‘Clásico del Sol’ entre los vecinos del estado de Florida, y en el aire se respiraba la rivalidad entre dos cuadros que no se quieren bien. Hacía poco, la fanaticada de los Leones Púrpuras había embarrado de pintura un mural que homenajeaba al rosarino, y he aquí que la temprana respuesta de éste fue interpretada como afrenta por la tropa de Orlando.

Y su contesta no tardó. Al minuto 17, el uruguayo César Araújo remató desde el centro del área tras un saque de esquina y la pizarra volvió a estar como al inicio. Así, empatados, se fueron los equipos al descanso. Pero al 51' el venezolano Josef Martínez recibió una falta en el área y el recién llegado dueño del balón en el equipo, Messi, le permitió lanzar el tiro de castigo. 2-1, y el Inter estaba nuevamente arriba.

Así pasaron los minutos, Jordi Alba entró de reemplazo para estrenarse con la casaca rosa y Orlando no dejó de acariciar la esperanza de nivelar el score, mas al 72' el propio Martínez le obsequió un pase a Messi que el '10' no perdonó con la derecha, echando tierra por medio en el marcador. Y así se llegó al fin, no sin antes consumir una docena de minutos de descuento.

Vale apuntar que en la Major League Soccer, Orlando City ocupa la quinta plaza de la Conferencia Este con 37 puntos, en tanto el Inter de Miami marcha décimoquinto y último con solo 18 unidades.

Para llegar hasta esta instancia, los de Orlando habían igualado 1-1 contra el Houston Dynamo -después le ganaron en penales- y derrotado 3-2 al Santos Laguna, mientras que los de Miami habían vencido 1-0 al Cruz Azul y 4-0 al Atlanta United, siempre con Messi en roles protagónicos.

Alineación del Inter Miami: Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Allen, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Taylor, Messi y Martínez. DT: Gerardo Martino.

Alineación de Orlando City: Gallese, Smith, Carlos, Jansson, Santos, Araújo, Cartagena, Pereyra, Torres, Angulo y McGuire. DT: Óscar Alexander Pareja.