Cubanos construyen moto acuática para salir del país

Una pareja de cubanos puso a prueba su ingenio para fabricar un Jet Ski en el que escapar de Cuba.

Una publicación en Instagram de Cubanos por el mundo muestra el precario artefacto, construido de madera, con un pequeño motor instalado en la parte interior.

Sin embargo, los internautas advirtieron que la embarcación no estaba preparada "para enfrentar las olas y vientos que se puede formar en ese mar" y que el invento "no tiene compensación ni flotabilidad" por lo que "no va a navegar".

Otro en tono sarcástico comentó "qué nivel de flotación. Va de lao a lao. Eso se vira con la primera ola".

"Eso se hundió hace mucho, no hay que ser ingeniero para saber que eso no va a navegar bien, tiene demasiada caja de aire y demasiado alta, para que pueda navegar así necesita además de estar bien sellada, el peso adecuado y algunos estabilizadores laterales no estarían de más... un estabilizador se hace hasta con tuberías plásticas de gran diámetro selladas en las puntas", dijo un usuario de Instagram.

Otro agregó que no duró cinco minutos en el mar y los dos tripulantes se salvaron.

El propio medio de prensa confirmó que "desafortunadamente, poco después" de salir al mar el "Jet Ski" de fabricación casera "se hundió y el intento de salida ilegal fracasó".

"Que triste es que tengamos que poner nuestra vida en riesgos para poder salir de esta cárcel y nadie entiende la desesperación del cubano hasta que ve cosas así cuba es una isla bella llena de gente triste sin sueños ni esperanzas", comentó una lectora del citado portal de noticias.

Un balsero cubano reconoció que aunque él llegó a Miami en una embarcación casera, ninguna de las que se fabrica en la isla tiene la capacidad para navegar el peligroso estrecho de Florida. "Si llegamos vivos es porque Dios lo quiso", subrayó.

Cuba atraviesa la peor crisis migratoria de su historia, pero a lo largo de varias décadas han sido titulares las arriesgadas vías que han utilizado algunos cubanos para escapar de la isla: Hace algunos meses dos cubanos a bordo de un ala delta motorizado aterrizaron en el aeropuerto de Cayo Hueso, al sur de Florida, y antes llegó el aviador cubano Rubén Martínez a bordo de un AN-2 matrícula 1885, con el cual cubrió la ruta entre el aeródromo espirituano El Cedro y el aeropuerto de Dade-Collier (TNT), en Ochoppee, Florida, en una hora.

La plataforma Netflix no ha sido ajena a las arriesgadas aventuras migratorias de los cubanos y anunció que realizaría una serie sobre otro joven de la isla que atravesó el estrecho de Florida en una tabla de kitesurf en mayo del pasado año.