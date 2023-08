Madre con cuatro hijos se planta en protesta en medio de una calle en La Habana

Una madre cubana de cuatro niños se plantó en medio de una calle de Arroyo Naranjo en protesta por las pésimas condiciones de su vivienda.

La mujer bloqueó la calle con madera y sombrillas y se paró en el medio junto a sus cuatro niños, todos pequeños.

“Madre de 4 niños con su casa en condiciones pésimas se cansó de tantas mentiras y se plantó en el medio de la calle”, explicó en Facebook el perfil "Resu DeCuba" junto a imágenes de la protesta.

Aclara que ocurrió a las 11.40 am en el barrio Los Pinos, de Arroyo Naranjo.

Un grupo de mujeres, aparentemente afines al régimen, se acercaron a conversar con la madre, pero esta no desistió de la protesta.

Madre cubana protesta. Facebook Resu DeCuba

Minutos después llegó una patrulla de la policía.

Un vecino de la zona explicó que en Arroyo Naranjo "lo que tienen es un abuso con la corriente, para decirte que la quitan todos los días hasta 7 hrs. Anoche estaban muy aburridos que se la pasaron jugando el quite y pon… no les importa que se rompa un equipo ni nada, es un abuso", afirmó en referencia a las posibles causas de la indignación de esta madre.

Algunos cubanos hicieron notar en la red social que la mujer estaba sola parada en medio de la calle, mientras los vecinos pasaban por su lado como si no hubiese allí ningún problema.

“Entonces yo me pregunto y es lo que nunca entenderé. Esa muchacha no tiene familia!? Amigos? Que se sienten ahí con ella. Que la apoyen?. Oye yo creo que yo me hubiera sentado en el medio de la calle en Calabazar y hubiera tenido a medio barrio al lado mío. Por humanidad, por empatía. El pueblo cubano ha perdido todo. No tienes que gritar ninguna consigna si el miedo es más grande, yo eso lo entiendo. Pero ni siquiera acompañarla?. Por éso hacen con los pocos que se revelan lo que les da la gana. Porque lo peor que tiene el pueblo cubano es la complicidad mediante el silencio”, comentó una internauta.

En medio de la crisis generalizada en Cuba en las últimas semanas se han reportado varias protestas por la escasez de agua y la precarización de la vida en el país.

El pasado 20 de julio un grupo de cubanos bloqueó el tráfico en la confluencia de las calles San Lázaro y Belascoaín, en Centro Habana, en protesta por continuos apagones que llevan sufriendo desde hace más de tres días, según reportes en redes sociales.

"No solo tres días, son 10 días y nada nadie nos resuelve el problema la comida echándose a perder. Los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner. Los de la Empresa Eléctrica vienen, supuestamente areglan el problema. Solo dura 20 minutos y se vuelve a ir de nuevo la corriente. Basta ya que no somos carneros, simplemente seres humanos trabajadores y necesitamos vivir como personas", escribió en Facebook una residente en la zona.

Por esas mismas fechas la Seguridad del Estado impidió este lunes la protesta de una veintena de madres que tenían previsto manifestarse en la Plaza de la Revolución con sus pequeños para reclamar la distribución de leche en polvo entera para sus hijos, según refirió el medio independiente Cubanet.

Las mujeres habían acordado encontrarse frente a la Biblioteca Nacional y hasta el Memorial José Martí ya fuera con sus hijos en brazos o caminando de la mano. Sin embargo, la protesta fue abortada poco después de que empezaron a organizarse, lo que da cuenta de los límites a los que llega el control y el nivel represivo del régimen.