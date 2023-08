El Messi de Miami sale otra vez a la cancha en la Leagues Cup

Dos años y un día después de despedirse entre lágrimas del Barcelona de sus amores, Lionel Messi regresará mañana a los terrenos que le han devuelto la felicidad con el partido de octavos de final de la Leagues Cup entre Inter de Miami y el FC Dallas.

El choque significará la apertura de esa fase en el torneo que involucra a planteles de la MLS y la Liga MX, campeonatos que llegan esta vez con 11 y 5 representantes, respectivamente.

Las opciones del Inter han ganado muchísimos enteros desde el arribo de Messi y sus otrora compañeros azulgranas Sergio Busquets y Jordi Alba, de modo que el equipo partirá con la vitola de favorito pese a que el duelo se escenificará en campo contrario.

El crack rosarino ha guiado a la franquicia miamense a tres éxitos en el torneo: primero con un golazo de tiro libre en tiempo de descuento frente a Cruz Azul; luego con dos dianas y una asistencia en la goleada a Atlanta United; y por último con otro par de tantos en la victoria sobre Orlando City.

Otros grandes candidatos al título de la Leagues Cup son Philadelphia Union, LAFC y Nashville SC, todos estadounidenses, así como los mexicanos América, Tigres, Rayados y Toluca.

El calendario de los octavos de final es el siguiente:

FC Dallas vs Inter Miami - domingo 6 de agosto, 21:30 horas ET (19:30 CT y 18:30 PT).

Philadelphia Union vs New York RB - lunes 7 de agosto, 19:30 horas ET (17:30 CT y 16:30 PT).

Querétaro vs New England Revolution - lunes 7 de agosto, 20:00 horas ET (18:00 CT y 17:00 PT).

Charlotte FC vs Houston Dynamo - lunes 7 de agosto, 22:00 horas ET (20:00 CT y 19:00 PT).

América vs Nashville - martes 8 de agosto, 20:00 horas ET (18:00 CT y 17:00 PT).

Toluca vs Minnesota United - martes 8 de agosto, 20:30 horas ET (18:30 CT y 17:30 PT).

Tigres vs Monterrey - martes 8 de agosto, 22:00 horas ET (20:00 CT y 19:00 PT).

LAFC vs Real Salt Lake - martes 8 de agosto, 22:30 horas ET (20:30 CT y 19:30 ET).