Humorista muestra cómo son las clases de inglés en Cuba

Un humorista cubano recreó en un Tik Tok el bajo nivel de las clases de inglés en las escuelas cubanas.

El humorista Aliarcito escenificó una clase de inglés con un maestro, dos alumnos y pocos parlamentos.

“’Hi, how are you?’ ‘I’m fine, thanks’; ‘Where are you from’ ‘I’m from Cuba’”, son los pocos parlamentos que se intercambian los estudiantes asustados, antes de que el maestro de por concluida la clase y de a ambos 100 puntos de calificación.

Decenas de cubanos se sintieron identificados con el sketch y reaccionaron con humor.

“Literal, jaja, por eso estamos como estamos en la USA”, dijo alguien en un cometario.

“Lo peor es q si son en todos los grados”, comentó otro.

“Brooo, ese diálogoooo le va servir para 7mo 8vo y 9no”, se burló un tercer usuario.

El pasado año, usuarios de las redes reaccionaron estupefactos ante las teleclases de inglés que imparten dos profesoras cubanas a niños de la enseñanza primaria en la isla.

Tras la difusión en Facebook, Twitter y YouTube de fragmentos de las teleclases de las maestras, numerosos internautas apuntaron el “particular” acento inglés con que enseñan ese idioma a los pequeños.

En general, dijeron estar confundidos porque no les quedó claro si las profesoras intentaban enseñar el idioma inglés o un dialecto derivado de esa lengua.