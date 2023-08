Cubanos responden: "¿Qué es lo mas difícil que te ha tocado vivir?"

"¿Qué es lo más difícil que a usted le ha tocado vivir en esta vida?", preguntó un youtuber a varios cubanos durante un recorrido por el habanero municipio de Guanabacoa.

Entre las respuestas, junto a la pérdida de seres queridos o carencias afectivas, se hizo un hueco la crítica situación que atraviesa el país.

"Lo más difícil que me ha tocado vivir es haber nacido aquí", sentenció con sinceridad un joven cubano, sin necesidad de aportar otros detalles a tal conclusión.

"Ahora esta situación", contestó otra mujer en evidente referencia a la actual crisis que aqueja a la isla.

"En el Período Especial nunca me pasó nada de esto. No pasé esta crisis que estoy pasando ahora y que ahora sí me está golpeando cantidad", añadió la mujer.

Tampoco faltó un joven que señaló que lo que más difícil que ha pasado fue crecer lejos de su mamá porque era una doctora que cumplió misión en el extranjero mucho tiempo.

Que la crisis golpea a los cubanos a los cubanos es una conclusión recurrente en muchas entrevistas callejeras en la isla.

A comienzos de este año, una entrevista difundida por Cubanet que interrogaba sobre sus metas a un grupo de jóvenes cubanos, confirmó que la máxima prioridad de varios de ellos era abandonar el país.