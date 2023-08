Mensaje de cubano se viraliza: Hacen falta tres salarios para alimentarse

Un mensaje de un cubano se viralizó luego de exponer a cuánto ascendería el gasto mensual de las personas en Cuba únicamente en alimentación.

"Para que entiendas, te hacen falta tres salarios", concluyó el internauta Luismel González Llanes en un desglose del consumo mínimo en alimentación de un ciudadano cubano, en medio de una inflación desmedida.

Los resultados son devastadores: el usuario determinó que para 60 comidas al mes, 30 almuerzos y 30 comidas, sin desayuno ni merienda intermedia, se necesitan al menos 12,900 pesos cubanos.

Captura de Facebook / Luismel González Llanes

Su análisis tomó como base la información oficial del gobierno que indica que el salario medio del cubano es de 4,600 pesos, sin embargo, los precios de los alimentos básicos consumidos en Cuba elevan esa cifra a un grado exponencial y crean un déficit de 8,300 CUP.

"O sea, tu déficit es casi el doble de tu salario", sentenció después de calcular el costo de los productos alimenticios en Cuba.

Con una caja de pollo que cuesta en promedio 7,500; picadillo Cocinerito, a 350; paquete de perrito a 350; pomo de aceite a 800; arroz, la libra a 200; 250 pesos mensuales en viandas, y mandados generales de la bodega en 250 pesos, el salario medio, definitivamente, no da.

"Aquí como es lógico solo estamos hablando de comida, incluso, ni de buena comida, estamos solamente tratando de almorzar y comer. Olvídese entonces, de pagar la corriente, el agua, comprar algo de ropa aunque sea una vez al año, salir a pasear", dijo.

La cuestión se agrava aún más si "si a esa ecuación decides meterle la variable niño, el cual no ingresa dinero, ninguno a esa cuenta, económicamente hablando, son solo gastos. No se te ocurra meterle dos niños, repito, no se te ocurra, porque el déficit entonces se te monta en unos gloriosos 42,000 CUP", afirmó.