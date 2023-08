Boncó Quiñongo: "Estoy contra la dictadura, no contra mi pueblo de Cuba"

El actor y humorista cubano Conrado Cogle, más conocido por su personaje de Boncó Quiñongo, se manifestó a favor de la concordia entre los cubanos y frontalmente en contra de la dictadura que los ha dividido históricamente.

En un comentario en las redes sociales de CiberCuba, el popular humorista contestó a las recientes declaraciones del reguetonero El Micha, en las que solicitó el apoyo de la comunidad cubana para los artistas exiliados y dijo comprender la necesidad de muchos de ellos de volver a “Cuba a trabajar porque aquí no se sienten con el apoyo necesario para sobrevivir”.

Captura de pantalla Facebook / CiberCuba

“Yo estoy contra la dictadura, no contra mi gente y Mi Pueblo de Cuba, que -siendo casi un niño hace 30 años, y sin tener formación como artista- me aceptó como tal y me dio mi carrera, que aun defiendo por el bien de mi familia”, afirmó el actor en un extenso comentario.

Son muchos los artistas que quieren “actuar para nuestro pueblo”, afirmó. Según Boncó, todo artista agradecido por el reconocimiento de su público mantiene una conexión especial con este, más allá del éxito comercial que ello le supone.

“Todo artista necesita el aplauso de su gente”, dijo, resaltando que estos agradecen el sustento que ganan con su popularidad, pero que, por encima de ello, “el aplauso de nuestro público nos ilumina el alma”.

Para el actor, “independientemente de la dictadura asquerosa que los mal gobierna (…) los cubanos aún nos amamos entre nosotros, a pesar de que existan en ambos lados políticos caudillos que se empeñen en sancionar, difamar y hasta censurar a los artistas”.

Asimismo, recordó que muchos artistas en Cuba, como él, mantenían la conexión con las estrellas cubanas exiliadas, con Celia Cruz, con Emilio y Gloria Estefan, entre otros.

“Hasta que nos sumamos a la extensa lista de artistas que, más que suerte, tuvimos el coraje de irnos y empezar todo desde cero, pero al menos libres de toda una mierda social y política que está ya peligrando meterse aquí en Miami”, agregó.

A quienes pudieran ver intereses personales en sus palabras, Boncó les avisó. “Ojo no me vengan con que estoy preparando el terreno. Yo si no voy… Cuando estaban aún mis hijas allá y todos iban y guaracheaban, yo seguía con mi postura -que aún mantengo- contra la dictadura”.

“Digo todo esto porque, por este comentario, muchos serán capaces de empezar a cuestionar mi postura, que tengo más que definida. Pero el artista y el hombre que se olvide de dónde viene, jamás va a saber adónde va”.

Por último, el actor aclaró que su comentario no tenía nada que ver con el festival Santa María Music Fest y los artistas que han confirmado su participación en un evento organizado para promocionar el turismo en Cuba, donde todas las instalaciones y servicios turísticos pertenecen al régimen y los controla GAESA, el conglomerado empresarial en manos de los militares.

"Yo no comento por eso, sino por el apoyo [que nos damos] a nosotros aquí, que es escaso hermano. Al Yonky, por ir a ver a su mamá y bailar con ella y con un grupo de personas que bailaban su música en la calle, también se lo comieron y le han dicho de todo. Entonces, ¿no crees que hay una cruzada o cacería de brujas contra los artistas mi paisano? Piensa en eso. Lo del cayo ese es un globo inflado. Allá ya se acabó la igualdad y el pueblo y todo eso; allá quien no tenga dinero no baila, ni come, ni nada”, concluyó.