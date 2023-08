Dale Pututi celebra el éxito de "Bendecido", su tema con Randy Malcom

Dale Pututi tiene una razón más que suficiente para celebrar; su última colaboración musical con Randy Malcom, “Bendecido”, es un éxito rotundo y sus fanáticos la están disfrutando al máximo.

A pocos días del estreno, la canción ya supera las 532 mil reproducciones en YouTube, y son muchos los reels en redes sociales con este tema de fondo.

“Aquí está pasando algo y es gracias a ustedes, `Bendecido´ solo cinco días en la calle y anda así. Randy Malcom estamos bien bien bien. Gracias a todos los que formaron parte de esto”, escribió Dale Pututi en una publicación en Instagram agradeciendo a la acogida que le han dado a este tema.

Tanto Dale Pututi como Randy Malcom han aprovechado la popularidad de “Bendecido” para subir a sus stories de Instagram los videos que sus seguidores han hecho cantando y bailando la canción.

“Estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a nadie porque me busco lo mío / La vida que soñé es la que me estoy dando y bendiciones pa´ to´ los que están hablando”, es el estribillo con el que varios internautas se han sentido identificados.

“Bendecido” se estrenó el pasado viernes junto a un videoclip que es pura goazadera y en el que también participaron Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Dj Yus, uno de los conductores de la emisora Ritmo 95.7 de Miami y el bailarín profesional Micho Valdés.

Si todavía no lo has escuchado aquí lo compartimos una vez más: