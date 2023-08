William Levy comparte nuevo adelanto de su próxima telenovela y sus fans enloquecen

William Levy sigue sumando expectativas alrededor se su próxima telenovela “Vuelve a mí”; el artista compartió un nuevo adelanto del dramatizado de Telemundo y enloqueció por completo a todas su legión de fanáticas.

No caben dudas de que el actor cubano viene con otro personaje de esos que provocan suspiros con cada escena, una mezcla de galán con tipo super romántico, sexy y encima con un toque de acción.

“Un pequeño adelanto mi gente. Se les quiere. Muy contento de poder formar parte de este gran proyecto con Telemundo”, escribió Levy junto al video promocional de la telenovela.

En las imágenes se ve al actor entrenando con un saco de boxeo a torso descubierto enseñando toda su musculatura, en algunas escenas de acción con pistola en mano y también abrazando a su chica, que en esta oportunidad interpreta la actriz mexicana Samadhi Zendejas.

Uno que no pudo evitar comentar su publicación fue el reguetonero cubano El Taiger: “Un peligro el cojimero este”.

“Ansiedad de verte… será un gran éxito como todo lo que haces”; “Ya me desvelaste... ¡No tienes compasión!”; “¡Madre mía William! Es que no me aguanto! ¡Deseando verte! Gracias por este regalo y por cada uno de los que nos has hecho a lo largo de tu carrera”; “Ya estamos impacientes por ver la serie y por verte a ti de nuevo en escena”; “Que buen despertar con este video mi cubano bello con ganas de verte ya en tu nuevo trabajo”, escribieron otras seguidoras.

Aunque en las últimas semanas se ha especulado sobre un romance entre William Levy y la coprotagonista de la telenovela, el actor descartó por completo los rumores con una publicación en Instagram en la que aseguró que está soltero, una gran noticia para sus fanáticas.