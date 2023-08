Denuncian impunidad de chofer que chocó a una joven en La Habana: "No hacen nada"

Allegados de un joven cubano que perdió una pierna en un accidente de tránsito en La Habana denunciaron la impunidad de que goza el conductor involucrado en el hecho, al cual identifican como Misael Calzada Rodríguez.

Según una publicación en Facebook de la internauta Raisa Velázquez, la policía "no hace nada" y el supuesto "chofer irresponsable" sigue su vida "muy feliz, disfrutando la playa y tomando cerveza".

"Este tipo merece cárcel y ustedes no hacen nada", dijo en un mensaje destinado a la Seguridad del Estado, la Contrainteligencia y la Policía Nacional Revolucionaria, a los que calificó de "inmorales".

Explica que el pasado 17 de enero chocó a Landy Núñez en la zona 7 de Alamar "y aún la justicia no ha tomado cartas en el asunto".

Publicación en Facebook

Calzada Rodríguez "sigue con su licencia, conduciendo y vacilando, mientras Landy se sometió a días de transfusiones de sangre, cirugías y perdió su pierna".

"Dónde está la justicia aquí??? Las cárceles llenas de inocentes y las calles llenas de descarados, sinvergüenzas, delincuentes, pedófilos", denuncia la mujer.

Asegura que después de ver lo que ha pasado con este caso, ya no cree en la justicia.

"NO creo en ustedes porque todos los días demuestran que TODO lo hacen mal, a mí no me toquen la puerta porque ustedes, Seguridad del Estado, Contrainteligencia, Policía Nacional Revolucionaria, todos son unos inmorales", subrayó al final de su mensaje.

El joven se muestra ya recuperado del accidente, y aparentemente ya domina la prótesis en su pierna.

Publicación de la víctima en Facebook

En una increíble muestra de resiliencia se felicitó a sí mismo y dijo que iba a comerse el mundo: "Quiero agradecerles (a los doctores) y felicitarme a mí mismo por ser un guerrero. Ya tengo mi prótesis y voy para adelante a comerme el Mundo. Gracias a todas esas personas que me desean el Bien", publicó en su Facebook.

Los accidentes de tránsito cobran cientos de vidas anualmente en Cuba.

Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que dejaron de saldo 290 muertes y 2,807 lesionados, según cifras oficiales.