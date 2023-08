Eduardo Antonio prepara un "back to school" para los hijos de sus seguidores en El Tamalazo de Miami

Todo está listo para la presentación de El Divo de Cuba en El Tamalazo de Miami este domingo, un momento muy esperado por el cantante porque hará un “back to school” para los hijos de sus seguidores.

Eduardo Antonio junto a todo su equipo de trabajo regalarán útiles escolares a los niños que muy pronto comenzarán las clases y así lo anunció en su perfil de Instagram.

“Quiero regalarles mochilas y útiles escolares a todos los niños que tienen su regreso a clases, que vayan con toda la emoción”, aseguró El Divo en un video en esa red social.

El artista añadió que quiere que El Tamalazo “sea siempre un motivo familiar, un motivo donde la familia la pasa bien, tendremos un show de lujo con muchas sorpresas”.

Si todavía no has reservado tu mesa en el restaurante El Tamalazo de Krome para este domingo, no te demores y llama al teléfono (786) 302-8487 porque a las 5:00 p.m. El Divo ya estará con su público.