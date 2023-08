Jorge Junior deja dura reseña a Hotel Meliá Internacional de Varadero: "Solo tiene nombre"

El reguetonero cubano Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro, dejó una dura reseña sobre el Hotel Meliá Internacional de Varadero, expresando que solo le queda fama a la institución pues sus servicios turísticos son pésimos.

"Saben que siempre soy de decir la verdad. Hotel Meliá Internacional de Varadero, de lo que era antes a lo que es ahora, hay un buen tramo", comenzó diciendo Jorge Junior en su perfil de Facebook.

Señaló que el "servicio de movilidad" para las habitaciones durante su última estancia no estaba disponible y que el servicio de habitación era de un hotel de tres estrellas.

"La mesa buffet dejaba mucho que desear. Hay muchas cosas más que hacen que este hotel deje de ser 5 estrellas", comentó el artista.

"Si algún día tuviera que trabajar, iría sin problema, pero de ahí a hospedarme para pasar una buena estancia... Créeme que no elegiría este hotel", dijo el músico.

Solo destacó como positivo que la instalación tiene "una playa y una piscina linda", pero reiteró que es una pena porque en su criterio el famoso hotel de Varadero, "Oro parece y plata no es".

El músico cerró su mensaje con una recomendación para quienes en Cuba dan las estrellas a las instalaciones turísticas del gobierno.

"Con el mayor respeto a los que saben de hotelería y turismo, vayan pensando en quitarle una estrella al Hotel Meliá Internacional de Varadero, porque de 5 estrellas solo tiene el nombre", dijo.

El músico en otra publicación dijo cuál es el hotel de Varadero que le gusta a él. Es uno de la cadena española Iberostar y lo calificó con "10 de 10" puntos.

Hace pocos días la cadena española Meliá Hotels International confirmó que ha perdido turismo nacional en Cuba en el primer semestre de 2023.

El análisis de resultados de sus operaciones a nivel global así lo indican, la calidad de sus servicios no es buena, según el criterio de los cubanos.

“La operación en Cuba ha visto una tendencia ascendente en cuanto al turismo internacional, pero resultó afectada por la contracción del mercado doméstico y la caída de tarifas promedio”, señalaron en un informe reciente.

Pocos días después de conocerse este informe, salieron a la luz declaraciones de una turista que confirmaba la mala oferta gastronómica en el Hotel Meliá Las Antillas, en Varadero.

"No hay la mitad de las cosas: no hay piña colada, no hay sangría, ni refresco de limón. Dulces pésimos en el buffet. En el desayuno no hay yogurt ni mantequilla. No se dejen engañar, este hotel no es nada de lo que dicen", afirmó la mujer.