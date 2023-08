Cubano apuñalado por banda en La Habana pide justicia: "No han capturado a nadie"

Un joven cubano reprochó a la policía que un año después de haber sido apuñalado en La Habana no se ha efectuado ni un solo arresto a pesar de asegurar que desde el día siguiente las autoridades ya tenían la foto de uno de los agresores.

“Este muchacho de la foto soy yo, hoy se cumple un año de haber sido agredido por un grupo de delincuentes a la salida de una piscina en el Reparto El Chico, en el municipio Boyeros, donde me encontraba celebrando mi cumpleaños”, escribió en un grupo de Facebook este 13 de agosto un internauta identificado como “Daio Estrada”.

Estrada dijo que los atacantes -cuya cantidad no precisó- “estaban bajo los efectos de sustancias prohibidas”.

Cuenta que él no fue el único apuñalado, sino que agredían con arma blanca a todos lo que veían por su camino.

El joven dice sentirse afortunado de haber sobrevivido a la agresión pero reclama justicia.

Dice que la instalación recreativa no le brindó los primeros auxilios y que tuvo que ir caminando desde El Chico hasta Valle Grande, desangrándose, pues una de las puñaladas le había lacerado un riñón.

Fue atendido primero en el policlínico de Arroyo Arenas y luego trasladado al Clínico de 26, donde lo operaron.

"Realmente no me puedo quejar del trato y atención de todos los médicos y enfermeros que me atendieron, pero mi molestia viene a que ya la policía desde el día siguiente tenía la foto de uno de los agresores y esta es la fecha en la que todavía no se ha capturado a ninguno de ellos... Entonces ¿cómo queda esto?", cuestionó.

Captura de Facebook/Denunciando los crímenes en Cuba-Daio Estreda

Mientras en Cuba aumentan los delitos y la inseguridad a la par que las denuncias de la población sobre la inacción de la policía, el Ministerio del Interior (MININT) aseguró a finales de junio que detiene a la mayoría de los delincuentes en solo 48 horas.

En declaraciones recogidas por Prensa Latina, funcionarios de organismo afirmaron que no existe impunidad ante los delitos.

El coronel Hugo Morales, jefe de brigada de patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), dijo que hay personas que de forma inescrupulosa publican informaciones sin verificar y generan el pánico, lo cual vinculó con una supuesta "guerra mediática" que se impulsa contra Cuba desde el extranjero.

Por su parte, el coronel Manuel Valdés, jefe de órgano de enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), expresó que todos los delitos que se denuncian se investigan, y que en la mayoría se detiene a los responsables en 48 horas.

Según el oficial, más de 90 por ciento de los delitos con armas de fuego son resueltos, así como el 98 por ciento de los que resultan en la muerte de una persona.

Estas declaraciones están en consonancia con otro editorial del diario Granma que acusó a EE.UU. y a la prensa independiente de exagerar el tema de la delincuencia y la violencia en el país.

Sin embargo, en los últimos meses varios familiares de víctimas mortales o sobrevivientes de agresiones, como en el caso de Daio Estrada, reclaman justicia y el arresto de los criminales ante la presunta ineficiencia policial