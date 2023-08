Toma fuerza venta de CUP en efectivo en el mercado informal

La venta de moneda nacional en efectivo, que empezó casi tomándose como un "meme viral", gana fuerza en redes sociales como el incipiente negocio de espabilados que ven en la venta de dinero un nuevo y lucrativo negocio en Cuba.

"Creo que elToque debe incluir la venta del CUP en efectivo, pagando con el CUP virtual en tarjetas. Ahora mismo está en 1.20", anticipó un internauta en mensaje dirigido a nuestra redacción.

Mientras tanto, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso admitía con pesar en una publicación en Facebook este lunes que "al calor de la bancarización, o con justificación en ella, varias personas aprovechan el río revuelto para engordar el bolsillo digital".

Alonso calificaba la aventura de "nuevo tipo de negocio al margen de la legalidad", y anticipaba que muchos análisis estaban por venir sobre el nuevo fenómeno que empieza a ganar "clientes" en grupos de Facebook y de Whatsapp.

Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Junto a su reconocimiento del asunto, el periodista oficialista adjuntaba tres capturas con ofrecimientos de diversa índole.

Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

"Por cada 1,000 CUP que dé en efectivo quiero en mi tarjeta 1,100. El que no quiera hacer la cola en el cajero o ahorrarse el disgusto de que no haya efectivo, que me contacte, y el que no, que no opine. Gracias", esgrimía con chulería uno de los vendedores; mientras otro ampliaba las ganancias al ofrecer 5,000 por 5,200 cambio.

Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Un tercero -todavía más ambicioso que los anteriores- iba más allá y proponía 1,000 pesos en efectivo por 1,300 pesos en cuenta; ah, y con comisión adicional en caso de llevar el dinero impreso a domicilio.

Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

"Siempre surgirá quienes ''satisfagan' necesidades no resueltas", opinaba resignado en el apartado comentarios el periodista José Miguel Solís.

Otros muchos internautas dieron su criterio sobre el tema, entre ellos el actor Luis Silva, quien no se mordió la lengua al espetarle en cara a Lázaro Manuel Alonso que la bancarización daña a las MIPYMES y a la ya maltrecha economía cubana.

"Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Y no son pocos los inescrupulosos. Pero con todo respeto no cojamos el rábano por las hojas. Quien es el responsable? Realmente se está improvisando y poniendo parches. Así no funciona la economía"; "Eso lo trae consigo el altísimo nivel de improvisación que tenemos en nuestra economía"; "Yo lo que veo es que cada cosa que hace el gobierno, a la larga es un paso atrás que da el país", opinaron tan solo tres de miles de cubanos que ven la bancarización como la entrada en un nuevo caos.

Los más compasivos con los incipientes negociantes, advierten que "al final estamos rodeado de miles de cosas ilegales a diario y nadie para el desorden".

"Lázaro te admiro y respeto mucho, pero en mi opinión y de muchos cubanos te diré que ya es hora de que este gobierno se entregue y saque bandera blanca porque la realidad es que es el pueblo trabajador el que pasa trabajo, y ellos y y la familia viven a toda leche", sentenció otro comentarista yendo más allá y pidiendo la renuncia del gobierno.

A inicios de agosto, el Banco Central de Cuba (BCC) impuso un fuerte control al dinero en efectivo a través de nuevas medidas encaminadas a la bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía. El proceso buscar reducir al máximo el uso de dinero en efectivo.

La crisis ha producido continuas quejas de personas que no consiguen ni extraer sus salarios por falta de fondos en los cajeros automáticos.

Varios economistas cubanos lanzan fuertes críticas a las nuevas medidas encaminadas a la bancarización, que califican de "corralito financiero" y un "latigazo del régimen al sector privado".

En los últimos días, las redes sociales dan cuenta de un malestar generalizado entre una población harta de cada medida nueva, que no hace sino agravar la crisis económica, ello paralelo a una inflación que vacía los bolsillos de trabajadores y pensionistas.

Mientras tanto, en el mercado negro el precio del dólar, el euro y la moneda libremente convertible no hace más que subir.