Hombre con enfermedad mental golpea a mujer en barrio de La Habana

Un hombre con una enfermedad mental golpeó a una mujer este martes en un barrio de La Habana, según información compartida en redes sociales.

El hecho ocurrió la tarde de este martes cuando el hombre agredió violentamente a una mujer identificada como Ana, en la esquina del CUPET de la calle 146 del Paradero del municipio Playa, de acuerdo con lo expresado por la internauta Yamila Arias Benitez Yamy, amiga de la víctima.

En su testimonio contó que la mujer manejaba su carro cuando el señor, gritando, se abalanzó contra el auto introduciendo una de sus manos por la ventanilla y fracturó su rostro.

"Lamentablemente Anita terminó con una sutura de 7 puntos en una de sus cejas, pero este hecho pudo haber terminado mucho peor si ella hubiera perdido la conciencia y obviamente imposibilitada para maniobrar su auto... sabe Dios lo que hubiera sucedido", escribió.

Facebook / Yamila Arias Benitez Yamy

"Este individuo con cierto nivel de incapacidad mental es violento y muy agresivo, habitualmente se pasea por los alrededores del Paradero de Playa, por lo que le sugiero a todo aquel que transite por este sitio lo tenga en cuenta", advirtió.

Al parecer no es la primera vez que el hombre agrede a alguien, según denuncias de los vecinos.

"La verdad no entiendo por qué razón, tanto su familia como las autoridades no han tomado las medidas pertinentes para evitar hechos como este. A no ser que estén esperando que ocurra un hecho más lamentable y de mayor gravedad", opinó.

Con cierta frecuencia los cubanos han alertado de individuos con enfermedades mentales y potencialmente violentos.

En junio ciudadanos expresaron en redes sociales su preocupación por un paciente psiquiátrico que deambulaba por las calles de La Habana y es agresivo.

El hombre, identificado como Yoel, se encontraba en las inmediaciones de la zona 8 de Alamar, en el municipio Habana del Este, y había agredido a varias personas.

Una mujer que tuvo un desafortunado encuentro con el hombre, explicó que ha lesionado a varias personas previamente y aunque estuvo internado, había salido ya del hospital.