Hermana de cubano asesinado en Pinar del Río: "Dejaste un pueblo de luto"

La hermana del joven cubano Raúl Wilmayel Hernández Martínez, asesinado el martes en Pinar del Río, aseguró que el crimen ha dejado de luto a un pueblo entero.

"Ay, tata mío, ojalá pudiera devolver el tiempo para abrazarte y nunca soltarte. Tú, mi negro, qué va a ser de mí, de tu niña malcriada, como me decías. Dejaste un pueblo entero de luto y un gran vacío en mi vida y en la de todos los que te aman", expresó Lisney Roche Lorenzo.

En un emotivo texto de homenaje en su Facebook, junto a un video de fotos de su hermano, Lisney reveló que Raúl tenía dos hijos y no uno como se informó en las primeras horas posteriores al crimen.

"Qué duro fue dejarte ahí solito, tata. Qué dolor tan grande darte la espalda, ahí dejaste un pueblo destrozado", subrayó.

Este miércoles, varios perfiles en redes sociales próximos al MININT, revelaron que Raúl Wilmayel fue asesinado el martes por la mañana en el municipio Los Palacios, por un hombre con el que tenía una "deuda de dinero".

El presunto asesino fue identificado como Mario Félix Echevarría, residente en el Entronque de Herradura, en Consolación del Sur, quien apuñaleó a la víctima, según precisó la página de Facebook "De Pinar soy".

Echevarría se entregó por voluntad propia a la policía y se encuentra detenido, detalló el perfil "De Canallas y sus canalladas".

El asesinato dejó honda consternación y dolor en sus allegados.

"La vida es injusta, se lleva a muchas personas buenas, deja niños sin padres. Hoy se nos fue una de las personas más buenas de este mundo, mi hermano, mi padre, siempre te voy a llevar presente tener presente esos consejos que me dabas, la verdad todavía no me la creo", dijo un amigo.

Hace algo más de un mes, el pueblo de Pinar del Río conoció del horrible crimen del conductor de un tren mientras estaba en su puesto de trabajo.

Nelson Reina Quintana, quien acababa de ser padre de una niña, fue apuñalado por la espalda por uno o dos muchachos borrachos que un domingo viajaban en el tren que va hacia las playas de Boca y Sábalo, en el municipio Guane.