Asesinan a joven cubano en Pinar del Río

Un joven cubano fue asesinado en la mañana de este martes en Pinar del Río, denunciaron los familiares de la víctima en Facebook.

Lisney Roche Lorenzo informó en Facebook que la víctima, identificada como Wismayel Hernandez Martínez, fue asesinada en la mañana de hoy bajo circunstancias que no se han esclarecido. Era padre de un niño pequeño según su perfil en la red social.

"Mi negro, mi hermano, el amor de mi vida, mi otra mitad, dejaste un gran vacío en mi vida. No sé qué va a ser ahora de mí. No tengo palabras para expresarlo, solo que te amo mucho mi vida y sé que Dios te tendrá en el mejor de los lugares", expresó en Facebook.

La cubana Yilian Roche Lorenzo, madre del joven, dijo que era su segundo hijo y que "le arrebataron su vida tan llena de amor por dios".

Publicación en Facebook

"No podré verte más, ni abrazarte, ni besarte", afirmó.

"La vida es injusta se lleva a muchas personas buenas, deja niños sin padres, hoy se nos fue una de las personas más buenas de este mundo, mi hermano, mi padre, siempre te voy a llevar presente tener presente esos consejos que me dabas, la verdad todavía no me la creo", dijo un allegado.

Publicación en Facebook

Sin embargo, no han trascendido detalles del hecho ni si se trató de un robo.

"Este país de mierda se ha vuelto una carnicería y nadie hace nada para parar estas cosas que están pasando y siempre son los buenos los que caen", criticaron usuarios de la plataforma.

Los reportes que indican un aumento de la violencia en Cuba abarcan toda la isla.

En marzo, un cubano que conducía un auto turístico de alquiler en esa misma provincia fue víctima del robo del vehículo tras ser asaltado por un delincuente que de forma inesperada se montó en el carro y lo amenazó con un cuchillo.

Hace apenas 10 días también fue noticia el asesinato del conductor de un tren en Pinar del Río mientras realizaba su trabajo. El periodista del medio independiente Cubita Now, Alberto Arego, informó que una fuente anónima dijo que supuestamente unos borrachos le quitaron la vida al conductor del tren de Pinar del Río a Guane, Nelson Reina Quintana, "cuando iba cumpliendo con su labor".

El régimen cubano ha creado varios perfiles en Facebook para ensalzar el trabajo de la policía en medio de la ola de violencia, mientras que el Minint aseguró que resuelve la mayoría de los casos en menos de 48 horas. La población, en cambio, se queja de la ineficiencia policial.