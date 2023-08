Cubana denuncia muerte de su padre por negligencia médica: “Me lo dejaron morir”

Una cubana denunció que por causa de una negligencia médica tras llegar infartado al policlínico Gilberto Marquetti, de Candelaria, en Artemisa.

Susan Aportela Parra dijo en un extenso post de Facebook que su padre llegó al policlínico el pasado 7 de agosto con un dolor precordial y a ningún médico se le ocurrió pensar que estaba con un infarto.

La mujer explicó que los médicos no tenían papel para hacerle un electrocardiograma a su padre y finalmente determinaron que el hombre tenía osteocondritis, una enfermedad articular en la que el hueso que se encuentra debajo del cartílago de una articulación muere debido a la falta de flujo sanguíneo.

“Tristemente y con un gran dolor en mi alma hoy tengo que decirle adiós a mi padre desde la distancia, y sin poder hacer nada para llegar a tiempo a Cuba. Para las personas que no lo conocieron mi padre era un hombre maravilloso de sentimientos inagotables honesto, luchador incansable”, dijo esta cubana que reside en Castries, Santa Lucía.

“El hombre más comunista y revolucionario que he conocido y muere de la peor forma que puede morir una persona que ha dejado su vida esperando que la revolución algún día se levante y cambie”, agregó.

La odisea de este hombre con un infarto continúo el día 11 cuando, ante la insistencia de su hija y la persistencia de los síntomas, volvió al policlínico.

“Pues lo mandaron para la casa con el mismo dolor y todo un cuadro claro de que estaba infartado y en la tarde del día 11 mi hermano regresó con él otra vez para el policlínico donde al ver que el dolor era muy fuerte el médico decidió hacer el electro que en la mañana le dijeron que no había papel”, continúa el relato de esta cubana que se cuestiona porque en un momento había papel y antes no.

“Por qué esperar que el paciente llegue muriéndose ahí, fue entonces cuando vieron el infarto, pregunto yo, por qué no hicieron el electro a tiempo quizás hubieran podido hacer algo más no tengo palabras para expresar el dolor tan grande que siento por la pérdida de mi papá”, agrega.

Aportela Parra considera falsa la propaganda gubernamental que no se cansa de repetir que Cuba es “una potencia médica”.

“Esa potencia médica de la que hablan ya no existe y sin temor digo que nunca existió, solo existen personas que les gusta su profesión y saben entregar todo cuando les llega un paciente a sus manos, son personas que le entregan su vida al paciente hasta que ya no haya más que hacer y la familia queda satisfecha al ver que se hizo todo. Recordaré a mi padre como el gran hombre que fue siempre, pero del sistema de salud hoy en Cuba tristemente digo que no me han demostrado nada, dejaron morir a mi papá”, concluye la denuncia.

Las denuncias por negligencia médica son cada vez más comunes en las redes sociales ante el colapso del sistema de salud público cubano.