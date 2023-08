La Diosa anima a bailar "El Pozo": "El palazo del momento"

La Diosa animó a sus seguidores a través de las redes sociales a escuchar su nuevo tema "El Pozo", estrenado este sábado.

Con un look casual de camiseta azul y minishort vaqueros, y la melena rosa que luce en los últimos tiempos, la intérprete cubana se dejó ver bailando otra parte de la canción, hasta el momento inédita, en un vídeo en el que derrocha erotismo y provocación.

"Ya está en YouTube espero tu video del palazo del momento", comentó en su publicación que ha provocado opiniones encontradas de sus fans.

"Sigue así como te da la gana y al que no le guste que no te vea"; "Woow qué linda me gusta verte así sensual"; "Me encantó el vídeo"; "Seguro que sí, hay que bajar"; "Dura Diosa, tú sí. Felicidades desde Cuba"; "Enséñales Diosa que tu sí y ellos no se sabe"; "Lo amé, el video, las caricaturas, en fin, Otaola, Rey, Adrián, Ultra"; "Ni hablar de la letra, más todavía, me encanta para mover el esqueleto, bendiciones"; "A mí me pareces muy divertida pero es cierto tienes una voz potente, la bachata es lo más, te esperamos en España"; "Este tema estaba loco por que acabara de salir, tiene un ritmo pegajoso"; "Me parece una canción graciosa de jodedera para bailar y divertirse, y sin ser vulgar, no dice malas palabras solo usa el doble sentido. Veo a una pila de gente aquí haciéndose los finos "; "Una pila de frustrados como critican pero los ves aquí en el chisme comentando, dejen ser feliz y preocúpense por sus vidas", le comentaron algunos.

"Por favor usa tu voz para canciones que no tenga que ver la sexualidad, crea material para otras personas que queremos oírte pero con otros temas. Evoluciona"; "La escuché y no me causó nada, en fin. Diosa usa la voz que tienes para hacer y crear éxitos no estos temas"; "Por dios!! Se pasa y después esta llorando!"; "Será que tú puedas llegar a ser menos vulgar"; "La verdad que está bien desagradable la letra de sus canciones y publicas cosas muy vulgares", le comentaron otros.

Desde finales de julio pasado, cuando compartió el estribillo del tema que acaba de ver la luz, La Diosa está calentando las redes con la canción, las reacciones de sus fans y hasta un baile con su pareja Rey El Mago para animar a sus fans a compartir el suyo.

Al momento de escribirse esta nota, "El Pozo" ya superaba en Youtube las 22 mil visualizaciones a tan solo un día de estrenado.