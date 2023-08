La Diosa y Rey El Mago enseñan cómo bailar en pareja el reto de "El Pozo"

La Diosa sigue calentando las redes con el nuevo sencillo que lanzará. Hace unos días sorprendió con un adelanto de "El Pozo", luego ha estado animando a hacer el challenge y en las últimas horas apareció en redes bailando con su pareja Rey El Mago el tema de explícita letra.

Luciendo ella un ajustado vestido naranja con abertura en un costado y un hombro afuera, y él con un look más casual, se dejan llevar por la melodía, mientras ejecutan pasos y gestos de alto voltaje como la propia canción.

"Espero tu video con tu esposo, mujeres al mando", escribió La Diosa al compartir el post que no tardó en llenarse de reacciones.

"Qué bueno quedó eso mi Diosa, eso es, concéntrate en ser un espectáculo pero de ti y tu música , deja a la gente en su envidia"; "Dios mío casi le safas la nunca a Rey"; "Estoy loca por que salga la canción cómo me gusta, se me ha pegado y me paso el día cantándola"; "Anda le quedó bien eso"; "Me encanta La Diosa pero se le olvidó la faja muy mal"; "Hermosa Diosa saludos desde Cuba y te deseo todo el éxito del mundo bendiciones"; "Rey es un cómico"; "El calor de la Fllorida te tiene picante"; "Por poco me meo de la risa"; "Ustedes son pa' gozar"; "Rey es un prestado"; "Yo me disfruto todo lo que esta mujer hace me encanta!! Lluvias de bendiciones mil", se lee entre los comentarios, en los que no faltan los habituales mensajes de los haters.

Osmani García, quien en días recientes bromeó con Rey El Mago al preguntarle cuántos cubos de agua sacaba diariamente del pozo, también dejó su comentario en este post: "Respira profundo Rey"; le dijo.

Baby Lores, quien estrenará este viernes "Para toda la vida", su bachata con La Diosa que incluirá homenaje a Celia Cruz en la intro, también reaccionó divertido.

"Ustedes son un caso, nos vemos en un rato mañana salimos con nuestro tema", comentó.

En medio de la promoción de su nuevo sencillo "El Pozo", que cataloga como "el lanzamiento más duro", La Diosa cambió su perfil en redes sociales por la que parece será portada del tema.