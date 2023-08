Lenier Mesa asegura a Otaola que viajó a Cuba para ver a su abuelo

Poco después de que se conociera que Lenier Mesa estaba en Cuba y circulasen informaciones de que se subiría a la tarima del Santa María Music Fest, Otaola mostró una conversación con el cantante, donde niega su participación en el festival y refiere sus motivos para estar en la Isla.

"Confirmado Lenier está en Cuba, al servicio del descaro y la promoción del turismo de Gaviota. Esta misma persona a la que la ciudad de Hialeah le pagó mucho dinero por el concierto del 4 de Julio y el mismo que trato de embarrar a Willy Chirino, icono de la libertad, cantando con él", escribió Otaola al compartir capturas de la conversación.

"Sí, estoy aquí en Cuba. Vine por un día", fue la respuesta del intérprete de "Cómo te pago" ante la pregunta del presentador.

"Aproveché venir con 69 a ver aquí a mi abuelo que me le dio una cosa en la cara, pero me voy mañana. Yo no voy a ningún festival a nada, ni le pedí permiso a nadie, vine y ya y me dejaron entrar", añadió Lenier, antes de asegurar que "ni vine a cantar ni de fiesta".

Luego, por lo que se ve en las imágenes, se produjo un cruce de mensajes y reproches.

Lenier Mesa confirma a Otaola que está en Cuba / Facebook Alexander Otaola

Entre las reacciones que la publicación de Otaola provocó en sus seguidores se lee un comentario de La Diosa, con quien Lenier lanzó en abril pasado el tema "Cuba primero".

"En la cara le dio una cosa a él, madre mía qué es esto, hoy mismo metieron en un sótano a golpes a Maykel, qué falta de todo esa pobre mujer de él salió dando gritos qué tristeza", comentó.

La Diosa reacciona a conversación de Lenier Mesa con Otaola

En medio de las críticas a Lenier por su viaje a Cuba, Tekashi 6ix9ine pidió una bulla para él desde la tarima del Santa María Music Fest.

Ante los asistentes al concierto, el rapero neoyorkino dijo que Lenier estaba en la isla pero que "por razones" no podía cantar.