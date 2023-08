Identifican a joven cubano fallecido al impactar en moto contra una cerca en La Habana

Cubanos en redes sociales identificaron al joven que falleció el martes al impactar la moto que conducía contra una cerca en La Habana.

La víctima se llamaba Osmar y tenía 26 años. Viajaba con su esposa, nombrada Zurumy, y quien quedó en estado crítico.

"No tengo palabras para describir tanto dolor, no me creo que te me hayas ido, es un dolor que no puedo aguantar. Primero mi papá y ahora tú, que has sido el mejor cuñado que voy a tener en mi vida. Nadie como tú, 'el tócate de Luyanó' como tú te decías. Te fuiste en un segundo, con tanta salud, que se dice y no se cree...", lamentó la joven Elisabeth Pinto en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Elisabeth Pinto

Otros amigos y allegados lamentaron la muerte del joven.

Captura de Facebook / Eloy Eloycano Mayo

Osmar perdió la vida cuando su moto Jawa se incrustó contra una cerca de vigas en la Calzada de Bejucal, en el municipio Arroyo Naranjo, muy cerca del Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Aballí.

Su muerte fue instantánea.

Según fotos tomadas por testigos, llevaba un casco de equitación que suelen usar los motoristas en Cuba ante la escasez de un medio adecuado de protección, pero que son ineficientes para salvar la vida del motorista en un choque fuerte como este.

Captura de Facebook / Elisabeth Pinto

El hecho ocurrió por la Calzada de Bejucal, Arroyo Naranjo, muy cerca del Hospital Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Aballí.

El martes por la mañana, otro joven motorista de Holguín falleció al impactar contra una señal de tráfico y posiblemente un poste de alumbrado público en la carretera central, cerca de La Plaquita.

El día antes, un conductor de moto en La Habana murió al resultar alcanzado en la cabeza por una barra de transmisión de un camión que se desprendió, salió volando y le dio en la cabeza. El motorista falleció al instante.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Vía Blanca entre Paz y San Julio.

De acuerdo con informaciones en redes sociales, una segunda persona (supuestamente una mujer), fue llevada al hospital. Al parecer viajaba como pasajera en la moto.

Al menos 3,620 accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba en los primeros cinco meses de 2023, con un saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados, informaron las autoridades.

Las personas en edades entre los 21 y 35 años representaron el 22% de los afectados, y la mayoría de las víctimas fatales tenían edades comprendidas entre los 46 y los 55 años.

Como mínimo, en seis de cada 10 accidentes en Cuba hay víctimas, según las estadísticas oficiales.