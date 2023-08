Srta Dayana: "Mamacita repítete esto todos los días soy hermosa, soy fuerte, todo lo puedo"

Srta Dayana es de esas mujeres que tienen la autoestima bien arriba y no dejan que nada ni nadie las amilane, y justamente quiso compartir con sus seguidoras en redes la fórmula para lograrlo.

En su Instagram la cantante subió un video de su rutina matutina para darse ánimos y salir a comerse el mundo.

“Mamacita repítete esto todos los días soy hermosa, soy fuerte, todo lo puedo, me amo, Dios me ama, el universo me ama, soy suficiente. Luego arregla tu corona y sal al mundo a brillar”, escribió en la descripción al post.

El consejo de la artista no pasó desapercibido para sus seguidoras: “La más bella de todas la Srta”; “Con toda la actitud”; “Bella como siempre”; “Tu talento es genial qué educación, profesionalismo, si aprendieran de ti qué distinto todo”; “Asimismo, como es y debe ser. Bella mamasota”.

Si hay algo que no le falta a Srta Dayana en cada publicación y foto en redes es esa seguridad en sí misma que transmite.

No solo se trata de una un look espectacular o una pose sensual, sino también de aptitud ante la vida.