Lenier Mesa estrena Mi verdad: "Esta se la dedico a mi barrio, a los míos, a toda mi gente"

Lenier Mesa no podía escoger mejor momento para un estreno; a solo horas de haber demostrado en un concierto en Las Vegas que a pesar de las críticas por su viaje a Cuba su público todavía lo sigue, lanzó este sábado una colaboración explosiva con el cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Yomo.

“Mi verdad” es el título de este tema que vino acompañado de un videoclip y cuya letra viene como anillo al dedo al momento que está viviendo el artista en su carrera.

“Vayan a mi canal de YouTube Lenier oficial para que puedan verla”, anunció el cantante en su Instagram junto a una foto en la que se observa la bandera cubana.

Casualidad, o no, la canción pudiera interpretarse como un mensaje, muy oportuno, a todos los que lo han criticado por ir a Cuba en medio del Santa María Music Fest junto a Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral.

“En la vida hay cosas buenas / En la vida hay cosas malas / Y yo me siento que no tengo amigos / Muchos me han traicionado / En la espalda me han dado / Y ya no están conmigo / Pero yo sigo fuerte”, dice una parte de la letra.

“Esta se la dedico a mi barrio / A los míos y a toda mi gente / Lo mío no es pa’ ahora papá / Tú sabes que lo mío es pa’ siempre / Yo soy real hasta que muera / Y no hasta después de mi muerte”, es otro de los mensajes que transmite en la canción.

Por si fuera poco, en el video Lenier también aparece cantando con la bandera cubana sobre los hombros.