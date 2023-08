La Diosa a Lenier Mesa: "Aunque te sientas internacional eres un doble cara"

La Diosa ha vuelto a la carga contra Lenier Mesa y tanto públicamente en las redes sociales como en privado una vez más le dejó algunos puntos claros.

La cantante cubana compartió en Instagram capturas de una conversación con Lenier vía WhatsApp en la que este le escribe con emojis sonrientes y con cara de asco: “Qué risa me da contigo déjame bloquearte completa ahora mismo aquí”.

Captura Instagram / La Diosa

Aunque no se ve en sus capturas el comentario que motivó esta reacción del intérprete de “Cómo te pago”, la respuesta de La Diosa no se hizo esperar.

“Bloquéame pero tú sabes bien que yo no mentí vergüenza debería darte no reconocer lo que haces mal Lenier uno puede cometer errores pero aferrarse a que todo lo hiciste bien es fatal”, le aclaró La Diosa.

Sobre la polémica en la que ha estado envuelto Lenier tras el Santa María Music Fest añadió: “Tu ida a Cuba el mismo día del festival es tu problema allá tú con tus decisiones yo tú hubiera dicho que sí iba a ir a ver a mi abuelo en las entrevistas pero tú vives así de mentira en mentira”.

Captura Instagram / La Diosa

Respecto al tema “Cuba Primero” que grabaron juntos hace algunos meses La Diosa aclaró: “Hubo quien pensó que me diste la mano porque grabaste conmigo y no me da la gana que me vean de esa manera mal agradecida cuando usted por mí jamás hizo nada, grabaste por resolver tu deuda, ríete de todo lo que quieras la verdad es una y eso explícaselo a Dios cuando te toque tú eres un doble moral hoy y siempre”.

Por si fuera poco con la conversación, en la descripción al post la intérprete de “Por debajo del agua” le recordó todo lo que ella hizo en Cuba y lo difícil que fue dejar atrás a su hermano, empezar de cero en otro país y enfrentarse a la presión de la gente.

“Aunque tú te sientas internacional a la máxima potencia eres un doble cara a la máxima potencia y yo desde donde esté donde Dios disponga dormiré con mi conciencia tranquila Lenier”, concluyó.

Hace unos días La Diosa en una publicación en Instagram, que después borró, arremetió contra Lenier y le dijo que "la libertad de Cuba no es cosa de juego es algo serio".