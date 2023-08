Díaz-Canel vuelve a intentar hablar en inglés durante ceremonia en Namibia

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel volvió a hacer uso de su "impecable" dominio del inglés para agradecer una condecoración otorgada en Namibia.

Si bien el gobernante hizo un esfuerzo por memorizar el discurso, no pudo escapar de una desafortunada pronunciación.

Nervioso, el representante del régimen –que ya ha sido blanco de burlas por su dominio del inglés en ocasiones anteriores– agradeció al presidente de Namibia, Hage Geingob, la condecoración, pero estuvo tan errático que incluso cambió el verbo receive por resist.

El pasado año, tras despedirse en el mismo idioma de las autoridades de San Vicente y las Granadinas, decenas de cubanos en redes consideraron el "inglés" de Díaz-Canel "un logro de la revolución".

Este sábado el mandatario fue condecorado en el Día de los Héroes de Namibia con la Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis en Primer Grado, banda honorífica que le fue colocada por el Presidente Hage Geingob. Es la más alta condecoración de este país.

Ante tal homenaje, quiso lucirse y ensayó dos oraciones en inglés, pero estuvo errático.

Tras agradecer al presidente namibio, y a los "sisters and brothers of the media people", dijo que "I had, I have a hard feeling to receive this con-... this decoration. I resist this decoration in the name of the cuban people and in the memory of the Fidel".

El gobernante estuvo custodiado por su impopular esposa, Lis Cuesta, quien aplaudió el reto idiomático que Díaz-Canel volvió a suspender.

Ambos se encuentran de visita en África, en un recorrido que incluye Angola, Mozambique y Namibia, así como Sudáfrica, donde la delegación de Cuba participó en la Cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).