Cuba asesora a Mozambique en tratamiento de diabetes mientras pacientes cubanos no tienen insulina

El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió un moderno centro hospitalario de Mozambique levantado con asesoría de profesionales cubanos de la salud y especialistas en la atención de las personas con diabetes, mientras en Cuba muchas de estas personas no tienen siquiera insulina.

De visita en Mozambique como parte de su reciente gira por países africanos, el gobernante cubano recorrió áreas de la Clínica “Marcelino dos Santos”, un moderno centro hospitalario que se alista para comenzar a funcionar próximamente.

Acompañado del presidente mozambiqueño Filipe Nyusi, Díaz-Canel escuchó a especialistas cubanos que trabajan “en el asesoramiento de este proyecto conjunto entre ambos países”. Según Presidencia de Cuba, “varios de los integrantes del centro son colaboradores cubanos, en tanto otros se formaron o prepararon en Cuba”.

El hospital “Marcelino dos Santos” pondrá en práctica las experiencias del Sistema Nacional de Salud cubano asociadas al tratamiento de la diabetes, incluido el empleo del Herberprot-P, indicado para el tratamiento de la úlcera del pie diabético.

Las autoridades de ambos países esperan que el hospital se convierta en un referente para Mozambique, y para otras naciones del área.

A comienzos de junio, una madre cubana exigió respuestas ante la falta de insulina y de vacunas para niños, según denuncia trascendida en redes sociales.

“Ministerio de Salud Pública de Cuba, ¿qué pasa con la vacuna de los niños?, ¿qué pasa con la insulina de los diabéticos?”, inquirió Isleibis Rodríguez Leiva.

La indignada madre refirió que su madre era diabética insulino-dependiente, con tratamiento de 30 unidades al día, un bulbo al mes, y en su farmacia de Peñas Altas, Consejo Guanabo, municipio Habana del Este, no había para venderla por el tarjetón (certificado médico).

“¿Quién da respuesta a esto?”, preguntó Rodríguez Leiva, a quien le explicaron en la farmacia que pierde el derecho de adquirir la medicina controlada por tarjetón cuando termina el mes. “O sea, no puedo pedir prestada, pues no puedo pagarla”, añadió.

Asimismo, refirió que “ya hace tiempo no venden a los pacientes de insulina ni alcohol, ni jeringuillas, pero por gestiones propias se compran o se consiguen, pero yo no sé dónde resolver insulina lenta”.

“No sé a dónde dirigirme, si alguien pudiera explicarme. Estamos mi madre y yo desesperadas”, comentó la mujer.

Días más tarde, otra madre cubana denunció en redes sociales que en el Hospital Pediátrico de Marianao, en La Habana, le habían entregado insulina vencida para su hijo diabético.

“Mamis, les cuento que tengo un niño de 2 años diabético. Hoy su papá fue a buscar las insulinas y se las dieron vencidas. Llevamos dos meses poniéndole insulinas vencidas”, señaló Bárbara Castellano en redes sociales.

La mujer, preocupada por la reacción que el medicamento vencido pudiera provocar en su niño, escribió alertando a otras madres en su misma situación.

Los diabéticos, al igual que muchos cubanos que padecen otras enfermedades crónicas, sufren un prolongado desabastecimiento farmacéutico de medicamentos e insumos para tratar su dolencia.

En Cuba, al cierre de 2020 la enfermedad tenía una prevalencia de 66,9 por cada mil habitantes, con predominio en las personas mayores de 65 años. Las provincias más afectadas son Sancti Spíritus (90,9), La Habana (85,0), Matanzas (83,5) y Camagüey (80,4).

En diciembre de 2020 la familia de Alberto Arencibia, quien estaba ingresado en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, tuvo que acudir a las redes sociales para pedir ayuda para conseguir el medicamento necesario en el tratamiento de su diabetes.

"Es diabético de insulina y no hay, se está tomando otra medicina y no le hace nada porque no es su medicamento para la diabetes", explicó el activista cubano Esteban Rodríguez al hacer pública la situación del enfermo.

A finales de enero, el Centro de Inmunoensayo de Cuba presentó el primer glucómetro diseñado y producido en el país.

Según la página web de la institución, el dispositivo, que mide la cantidad de glucosa en sangre, es exacto, fácil de usar y no causa dolor. Además, ofrece los resultados en 25 segundos y guarda hasta 220 mediciones, además de los promedios de siete, 14 y 28 días.