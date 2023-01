Presentan el primer glucómetro hecho en Cuba

El Centro de Inmunoensayo de Cuba presentó el primer glucómetro diseñado y producido en el país.

Según se lee en la página web de la institución, el dispositivo, que mide la cantidad de glucosa en sangre, es exacto, fácil de usar y no causa dolor.

Además, ofrece los resultados en 25 segundos y guarda hasta 220 mediciones, además de los promedios de siete, 14 y 28 días.

Los especialistas del Centro de Inmunoensayo presentaron el primer prototipo durante un intercambio con Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCubaFarma.

Según informa el centro en su cuenta de Twitter, Martínez Díaz conoció las características del prototipo y se realizó él mismo una medición.

El glucómetro es un sistema de control está que se usa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, incluyendo la diabetes mellitus.

En Cuba, al cierre de 2020 la enfermedad tenía una prevalencia de 66,9 por cada mil habitantes, con predominio en las personas mayores de 65 años.

Las provincias más afectadas son Sancti Spíritus (90,9), La Habana (85,0), Matanzas (83,5) y Camagüey (80,4).

Los diabéticos, al igual que muchos cubanos que padecen otras enfermedades crónicas, sufren la carencia de medicamentos e insumos para tratar su dolencia.

En diciembre de 2020 la familia de Alberto Arencibia, quien estaba ingresado en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, tuvo que acudir a las redes sociales para pedir ayuda para conseguir el medicamento necesario en el tratamiento de su diabetes.

"Es diabético de insulina y no hay, se está tomando otra medicina y no le hace nada porque no es su medicamento para la diabetes", explicó el activista cubano Esteban Rodríguez al hacer pública la situación del enfermo.

"Está muy mal", dijo un familiar a CiberCuba.