El Yonki explica la moda en los nuevos tiempos con "las mujeres facturando"

Alejandro Santoya, conocido popularmente como El Yonki, estrenó hace pocos días su canción "La Moda", donde cuenta algunas costumbre que se han instaurado en Miami.

En los nuevos tiempos que corren, el artista ha notado que se usan algunas cosas que antes no eran comunes, como lo de ver a las chicas comprado regalos a sus novios y colmándolos de lujos.

Ahora que las mujeres "están facturando", es tiempo de hablar con ellas de "La Moda" y cantarles su canción porque a los hombres también les gusta lucir bonitos.

"Yo quiero Gucci, Givenchy, Prada, porque sino no hay nada. Quiero Ferragamo, quiero Balenciaga, pa' que conmigo no te hagas. Yo quiero Dolce, quiero Moschino, porque yo no me visto de los chinos", dice el estribillo de la pegajosa canción.

Este lunes El Yonki invitó a sus fanáticos a escuchar y ver el videoclip de este temazo, pero sobre todo a bailarlo y compartir un reel con la canción en las redes sociales.

"Sé que están disfrutando de mi tema y quiero verlos en acción. Los invito a grabar un video mientras bailan, cantan o simplemente vibran con "La Moda" y luego etiquétame en él. Estaré revisando todos los post y compartiendo algunos videos en mis historias", dijo el artista.

Aquí te dejamos el videoclip "La Moda", para que puedas escuchar la canción y tirar tu propio pasillo, aunque no lleves "Gucci, Givenchy, ni Prada", porque esto en verdad se trata de reír y gozar la vida.