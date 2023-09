Pasajero de mayor crucero del mundo cae al mar cerca de Cuba

Crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean

Un pasajero de un crucero de la compañía Royal Caribbean cayó por la borda el martes frente a las costas de Cuba y aún no ha sido encontrado.

El pasajero, del que no se han dado datos, se precipitó por la borda del Wonder of the Seas, conocido como el crucero más grande del mundo.

Royal Caribbean confirmó el incidente con un comunicado, en el que señaló que la tripulación del barco comenzó de inmediato una operación de búsqueda y rescate y está trabajando con las autoridades locales.

"Por respeto a la familia, no compartiremos más detalles sobre este desafortunado suceso", precisó.

El buque hacía un trayecto de siete días y salió desde Puerto Cañaveral, en Florida.

Según Cruise Radio, el incidente ocurrió pasadas las 8:00 pm al sur de Cuba, cuando el crucero zarpaba hacia México.

El Wonder of the Seas fue terminado en 2022.