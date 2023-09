Jóvenes cubanos reclutados para la guerra en Ucrania regresan a base militar rusa: “Tenemos miedo”

Los jóvenes cubanos Andorf Antonio Velázquez García y Alex Rolando Vega Díaz pidieron ayuda a través de un desesperado mensaje enviado a AmericaTeVé desde el autobús en el que fueron regresados este viernes a la base militar rusa en la ciudad de Ryazan.

Se trata de la misma base militar a la que arribaron tras firmar un contrato en Cuba para supuestamente realizar labores de construcción vinculadas con la guerra en Ucrania, y que provocó las declaraciones de Velázquez y Vegas denunciando el acuerdo como una “estafa”.

"Somos unos muchachos de 19 años, estamos en Rusia supuestamente por un contrato, pero todo ha sido una estafa, un engaño", dijeron en un video publicado el miércoles por el influencer Alain Paparazzi Cubano.

Este viernes, mientras eran trasladados del hospital donde se encontraban de vuelta a la base militar rusa, los jóvenes reconocieron “tener miedo” y no conseguir conciliar el sueño por temor a ser enviados a zonas de combate o

“Por favor, que nos ayuden, que nos traten de sacar de aquí de la forma más rápida posible, porque tenemos miedo”, dijo Vega Díaz al periodista cubano Rolando Nápoles, de AmericaTeVé.

Por su parte, Velázquez García reconoció que pasan “mucho miedo. Nosotros no dormimos, no podemos dormir porque no sabemos si en cualquier momento pueden entrar y hacernos algo en lo que estamos durmiendo”.

Además, los jóvenes revelaron al citado medio que Vega Díaz padece de una artritis generalizada y que Velázquez García tiene sólo un riñón. Ambos denunciaron igualmente ser víctimas de torturas.

“Nos golpearon encueros. Nos quitaron toda la ropa y nos golpearon. Por gusto, porque nosotros les hablamos en inglés y nos decían que los americanos nos habían mandado para acá y que confesáramos”, afirmó Vega Díaz, mientras su compañero confirmaba que estaban desnudos y que habían sido golpeados “a piñazos” por tres torturadores.

AmericaTeVé recibió fotografías de una especie de “escuela”, donde otros cubanos permanecen a la espera de exámenes médicos y otros trámites para su reclutamiento por parte del ejército ruso.

Por motivos de seguridad, estos prefirieron mantener el anonimato y no revelaron más datos sobre su situación. Acorde a lo expresado por uno de ellos, “había como 18 cubanos que iban para lo mismo, para lo del Ejército”.

Otro cubano, ya en servicio en las filas rusas y que no reveló su identidad, aseguró a ese medio que había firmado contrato con el ejército para pelear en la invasión a Ucrania mientras residía de manera ilegal en Rusia, y que hasta ahora Moscú había cumplido lo pactado en el contrato.

"Nos dijeron que íbamos para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, trincheras, mover escombros...Todo ha sido una estafa. No nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos. Se quedaron con todo nada más llegamos aquí", dijeron días atrás, desde la habitación de un hospital, los jóvenes Andorf y Alex, que causaron con su testimonio una conmoción en la sociedad civil cubana.

Mientras en las redes sociales y algunos medios independientes de comunicación se especulaba con la presencia de cubanos entre los mercenarios de Wagner o en el ejército ruso, el testimonio de los dos jóvenes cubanos, apenas unos adolescentes, despejó las dudas sobre la presencia de cubanos en el escenario bélico provocado por la invasión rusa de Ucrania.

Las declaraciones ofrecidas por la madre de Vega Díaz al periodista de AmericaTevé, Juan Manuel Cao, terminaron por dar la razón a quienes afirmaban que Rusia estaba “contratando” a cubanos para llevarlos a la guerra de Ucrania.

Hasta el momento, las autoridades del régimen cubano no se han pronunciado sobre unas revelaciones que ponen aún más en evidencia el grado de complicidad del Palacio de la Revolución con el Kremlin tras la flagrante violación por parte de Rusia de principios fundamentales del Derecho Internacional, así como la alarmante entrega de la soberanía de Cuba a los intereses de Vladimir Putin.