El Taiger celebra a lo grande el éxito de su gira desde Varadero: "Me merezco la fiesta"

El Taiger está celebrando a lo grande el éxito de su gira por Europa disfrutando de su familia y también de las playas y hoteles de Varadero.

Por sus publicaciones en Instagram se hospedó en el Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa y compartió varias imágenes bañándose en el mar.

“Yo me merezco la fiesta amo esta isla”, escribió junto a un video en esa red social, demostrando una vez más que las críticas por sus reiteradas visitas a Cuba y hospedarse en estas instalaciones turísticas, no son algo que le quiten el sueño.

En otro post subió varias fotos en las que aparece disfrutando del agua salada y el potente sol de la isla.

Luego de poner punto final a su gira con dos conciertos en España, el artista dijo que se iría a su país a celebrar en compañía de su familia.

Más tarde publicaría fotos desde Cuba con una de sus hijas en brazos confesando los deseos que tenía de verla, luego de estar dos meses y medio por Europa.

El reguetonero fue uno de los artistas invitados al cierre del verano este miércoles en Varadero y para no dejar margen a las dudas aseguró: “Canto porque me gusta y en Cuba porque me da la gana”.