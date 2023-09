Chocan dos motos acuáticas en canal de Miami

El conductor de una moto acuática embistió a otro que circulaba a menor velocidad por las aguas de un canal de Miami.

A pesar de la impactante imagen recogida en video por el sitio de sucesos Only in Dade, al parecer no hubo que lamentar heridos en el incidente.

“Testigos dijeron que todos están bien”, indicó la publicación, en la que muchos otros usuarios de Instagram dejaron sus comentarios.

“Eso parecía muy intencional. Alguien podría haber sido fácilmente asesinado por una embarcación que te golpea a esa velocidad”, opinó uno de los muchos que apreciaron intencionalidad en la colisión.

“Eso era de esperar. Los miamenses no pueden conducir por tierra ni por el mar. Próximamente los veremos chocando en el aire”, señaló otro llamando la atención sobre el peligro que representan muchos conductores de esa ciudad.

Las motos acuáticas o jet ski son embarcaciones de recreo que en ocasiones pueden jugar una mala pasada a sus tripulantes.

A comienzos de julio, la rapidez y pericia de agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) permitieron rescatar con vida a un hombre varado en los manglares de la isla Anclote, al oeste de Florida, luego de que su moto acuática encallara en ese paraje inhóspito.

En marzo de 2021, las autoridades de Miami-Dade se lanzaron a la búsqueda del joven cubano de 20 años Alexander García, quien desapareció luego de caer de una moto acuática en un lago del condado.

En agosto de 2020, un hombre falleció tras estrellarse su moto acuática en el Miami Marine Stadium, según aseguró la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca (FWC) de Florida.

En junio de ese año, un tiburón atacó una moto acuática en Miami. Un video que se ha viralizó en redes sociales mostró al escualo bajo el agua mientras dos personas lo perseguían en sus motos acuáticas.

De repente, el tiburón saltó y mordió la parte trasera de una de ellas en un acto de miedo y defensa al sentirse acorralado.