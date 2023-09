Preparan casa comprada a niño huérfano en Granma: "Solo nos falta el refrigerador"

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia mostró cómo avanzan las obras de acondicionamiento para la casa de Cristopher Olivera Santos, un niño de apenas cinco años -residente en la provincia Granma- que padece graves problemas de salud derivados de haber ingerido ácido de forma accidental.

"Gracias miles a esas personas que increíblemente me ayudan desde la distancia, a la persona maravillosa que me ayudó con la pintura que me faltó, ya hoy se culminó con la pintura de la casita de Cristofer ", escribió Salcedo Verdecia en Facebook.

La activista precisó que el menor ya tiene su televisión, su camita, ropitas y acotó que solo les falta un refrigerador.

"Estoy tan pero tan agradecida", añadió la activista, quien dio las gracias en su nombre y en el del grupo de ayuda humanitario "El derecho de nacer", centrado en ayudar a menor de edad en situación de abandono o desprotección.

A finales de agosto cubanos solidarios lograron recaudar 1,800 dólares (entonces 432 mil CUP) para comprarle una casa a Cristofer.

El niño fue abandonado por su madre y su padre se suicidó, así que el menor reside en una casa de madera junto a su abuela.

"Nos dimos a la tarea de buscar una vivienda en la ciudad de Bayamo y para nuestra sorpresa encontramos una vivienda a solo cinco minutos del hospital de esa ciudad, por lo que sería formidable para el caso de Cristopher por el proceso y seguimiento que debe seguir", dijo en su Facebook.

Según información difundida previamente, el menor lleva años esperando por una operación para intentar reparar los daños internos que tiene por haber ingerido ácido de forma accidental. El ácido le dañó el esófago a Cristopher, motivo por el cual necesita una colostomía que no le han hecho.

Solo después de la publicación en Internet, varios médicos lo visitaron en su casa y le cambiaron la sonda que tenía, la cual debió haber sido sustituida hace mucho.