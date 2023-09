El Yonki junto a Rowland Castillo, manifestante del 11J: "Una de las razones por las que voy a Cuba"

Una de las razones que llevan a El Yonki a viajar a Cuba es la relación familiar que tiene con el joven manifestante del 11J y condenado a cinco años de internamiento con trabajo forzado, Rowland Castillo, a quien considera un hermano, y el papá de este Rolando Castillo que es como un padre para el artista.

En su perfil en Facebook el reguetonero subió una foto que se tomó junto a ambos y su esposa durante su reciente visita a la isla que coincidió con un pase de Rowland, que desde el pasado julio cumple condena en la prisión Jóvenes de Occidente.

“Esta es una de las razones por las cuales voy a Cuba aquí en esta foto hay una parte importante de mi vida, aquí está Rowland Castillo manifestante del 11 de julio y su papá Castillo que gracias a Dios hoy tenemos la dicha de estar juntos en una foto reafirmando que las batallas pueden ser difíciles, pero no se termina hasta el final”, aseguró en la descripción al post.

Según las declaraciones de la esposa del cantante, Anita Dieppa, a este medio, Rolando estuvo muy presente en la vida de El Yonki, antes de convertirse en el artista que es hoy, "lo ayudó a crecer y en su educación y ahora es su jefe de seguridad".

También en Cuba El Yonki tiene a su mamá y a su hija pequeña a la que todavía no ha podido llevar a Estados Unidos.

En otra foto en Facebook junto a su progenitora el artista dejó claro que nadie le impedirá ir a Cuba a verla: “El amor de una madre es sagrado y no conoce límites y aquí estoy yo el resultado de una madre luchadora que lo sacrificó todo por mí. Te amo mamá, no voy a permitir que nada ni nadie en este mundo nos separé, que tu bendición siempre me acompañe”.

En una entrevista para CiberCuba a propósito de su viaje a la isla, El Yonki confesó sentirse feliz de poder reencontrarse con su familia y seres queridos.