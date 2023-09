Cuba está al frente de la búsqueda de joven que cayó de un crucero de Royal Caribbean

Las tropas guardafronteras cubanas han sido las encargadas de organizar la búsqueda marítima de Sigmund Ropich, el joven de 19 años que el pasado martes 29 de agosto cayó del crucero más grande del mundo, el Wonder of the Sea, de la empresa Royal Caribbean.

Un portavoz de la Guardia Costera del Sur de Florida confirmó al Business Insider que la Guardia Fronteriza cubana encabeza la búsqueda, porque el incidente ocurrió en aguas territoriales cubanas.

La información fue difundida también en redes sociales por Savannah Ropich, hermana del joven.

Captura de Facebook/Savannah Ropich

Hace cuatro días la mujer manifestaba su desconcierto porque apenas recibía información de las autoridades sobre el avance de la búsqueda.

Captura de Facebook/Savannah Ropich

En declaraciones a la prensa estadounidense, la desesperada hermana dijo que la Embajada de EE.UU. en Cuba la contactó el viernes 1 de septiembre para informarle que la Guardia Fronteriza cubana iba a detener la búsqueda en el océano para hacer “una búsqueda costera y terrestre”.

“Solo queremos que nuestro hermano esté en casa. Tardan demasiado y apenas nos dicen nada”, se quejó la mujer, quien ha pedido a las autoridades que se agilice la búsqueda.

El 27 de agosto el Wonder of the Seas partió de Puerto Cañaveral, Florida, en un viaje por el Caribe que duraría siete días.

Sin embargo, el martes 29 de agosto, pasadas las 08:00 pm, los pasajeros fueron informados a través de los altavoces de que un pasajero había caído por la borda mientras el crucero se encontraba al sur de Cuba, durante trayecto rumbo a México.

El capitán anunció a los ocupantes de la nave una operación de búsqueda luego de una llamada de emergencia, lo que indicaba una situación de "hombre al agua" para los barcos que se encontraban alrededor.

El buque, cuyo recorrido coincidió con el del huracán Idalia pero en sentido opuesto, volvió sobre su trayecto y envió una embarcación de rescate para buscar a la persona desaparecida.

"Comenzaremos las operaciones de búsqueda y rescate con nuestro bote de rescate, con nuestro foco, con nuestra tripulación afuera y a punto de buscar y escuchar cualquier cosa", se escuchó en el intercomunicador la voz del capitán que fue grabada por algunos pasajeros y reproducida por algunos medios especializados en transporte marítimo.

De acuerdo con el medio CruiseRadio.net, la búsqueda no arrojó resultados, ya que el barco fue desviado de Cozumel a Gran Caimán debido a una emergencia médica a bordo a las 11:30 pm.

El Wonder of the Seas tenía previsto regresar el domingo 3 de septiembre a Puerto Cañaveral, según su itinerario. Sin embargo, según el sitio VesselFinder.com, el crucero llegó al puerto de Cococay en Bahamas a las 02:40 am ET de este lunes 4 de septiembre.

Sigmund Ropich es un estudiante universitario que estaba de vacaciones en el crucero con sus mejores amigos, un colega y su familia.

Informes iniciales y reportes de una presunta testigo que estaba en el barco apuntaron que el joven saltó intencionadamente, versión que ha desmentido de forma rotunda la hermana de Sigmund Ropich.

“Sig es un gran tipo. Nunca se mete en problemas y nunca causó ningún problema. Altamente inteligente, obtuvo A en Cálculo/Física/Economía en la escuela secundaria sin esfuerzo. También es estudiante universitario y también trabaja. Es un tipo amable un chico reservado y humilde a quien también le encanta hacer reír a la gente. Siempre lo llamo el hermano ‘tranquilo, tranquilo y sereno'”, dijo la hermana de Ropich a Fox News.