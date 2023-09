Maestra cubana asesinada a tiros por su esposo en Miami

La profesora María Cruz de la Cruz, de origen cubano, fue asesinada a tiros por su esposo en el caso de asesinato-suicidio ocurrido el viernes último en una casa del suroeste de Miami-Dade, confirmó este lunes la policía.

En medio de un aparente altercado de violencia doméstica, Cruz, de 51 años y maestra de Matemáticas y Español en Doral Academy, fue baleada por su marido, en la vivienda que compartían en el bloque 9900 de Southwest 165th Terrace, en Palmetto Estates.

El hombre disparó después a un visitante de la casa, antes de dirigir el arma contra sí mismo, según precisaron portavoces del Departamento de Policía del condado de Miami-Dade.

Cuando llegaron a la escena del crimen, los agentes encontraron al esposo de Cruz muerto de una herida de bala autoinfligida en la cabeza, y a la mujer y al otro hombre gravemente heridos. Ambos fueron trasladados de urgencia al Jackson South Medical Center, donde Cruz sucumbió más tarde a causa de las heridas.

Las autoridades no han revelado el nombre del esposo de Cruz ni del otro hombre que recibió el tiro, quien permanecía en estado crítico este lunes. En la casa se encontraba otra mujer -tampoco identificada- que no resultó herida.

De acuerdo con medios locales, la policía no ha dado a conocer las causas del tiroteo, aunque en información difundida la víspera se indicó que los detectives estaban investigando un posible historial de violencia doméstica. Cruz y su marido vivían juntos en el momento del incidente.

El hecho ha consternado a la comunidad y en especial a estudiantes, exalumnos y colegas de la docente en Doral Academy, quienes la noche del domingo realizaron una vigilia para honrar su memoria.

Cientos de personas, en su mayoría vestidas de negro, se reunieron en la escuela para rendirle homenaje a la querida docente, mientras lamentan su pérdida.

Imágenes difundidas por el canal WSVN 7News capturaron un cartel con la foto de Cruz y la frase: “En homenaje amoroso. María Cruz, por siempre en nuestros corazones”.

“Ella siempre tuvo una sonrisa pura y tuvo un gran impacto en la vida de todos. Ella hizo mucho por nosotros”, expresó la exalumna Kelly Eman.

“Estamos conmemorando su vida”, declaró al canal Isabella Chacón, otra exestudiante. “Recuerdo una vez que fui a su salón de clases y me dijo: '¿Quieres un panqueque?' Y yo dije: 'Oh, sí, gracias'. Y abrió los panqueques (…) realmente me sentí como, ya sabes, como un hogar allí en su salón de clases”.

“Ella era superdulce y se merecía mucho”; “Era más que una maestra”; “Era como una segunda mamá”, subrayaron otros antiguos alumnos de la profesora Cruz.

El Departamento de Policía de Miami-Dade continúa la investigación de las causas que desencadenaron esta tragedia.

Cruz deja dos hijas.