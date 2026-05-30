Fiscal federal dice que EE.UU. ya activó mecanismos para llevar a Raúl Castro ante un jurado: "Esto no fue un show"

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La fiscal federal Yara Klukas, segunda en comando de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, confirmó que el gobierno de Estados Unidos ya activó mecanismos concretos para llevar a Raúl Castro ante un tribunal en Miami, y lo declaró oficialmente fugitivo de la justicia estadounidense.

"Raúl Castro es fugitivo porque no se ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto contra él y los otros pilotos y, a la fecha, no ha aparecido", afirmó Klukas en declaraciones a Gloria Ordaz, de Telemundo 51.

La fiscal, nacida en Cuba y llegada a Estados Unidos a los seis años, fue categórica sobre las intenciones de la Fiscalía: "Estamos esperando a Raúl Castro. Esto no fue un show. Va a tener su día en la corte ante un jurado del sur de la Florida".

Klukas explicó que el caso cobró nuevo impulso cuando las autoridades lograron tener bajo custodia en suelo estadounidense al expiloto cubano Luis Raúl González Pardo, uno de los cinco coacusados en el caso.

"Cuando logramos tener un piloto de este lado, ahí se empezaron las investigaciones nuevas y eso abrió camino", señaló.

González Pardo fue sentenciado el pasado miércoles a siete meses de prisión por fraude migratorio en una corte federal de Jacksonville, tras haber mentido sobre su pasado militar al solicitar residencia en Estados Unidos.

Según Klukas, será trasladado próximamente a Miami para enfrentar el juicio por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. "Ya que acabó con ese caso, ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza", dijo la fiscal.

La acusación formal contra Castro, de 94 años, fue aprobada por un gran jurado el 23 de abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de cuatro pilotos, ocurridas el 24 de febrero de 1996 cuando cazas MiG-29 del Ejército cubano derribaron dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Klukas rechazó que se trate de una acusación meramente política: "Esto no es una acusación de papel solamente. Todos los días presentamos cargos contra personas que están en otras partes del mundo". Y añadió: "Este caso no lo fabricamos nosotros. No lo inventé yo, no lo inventó el fiscal federal Jason".

Como precedentes de que el proceso puede prosperar, la fiscal citó la captura de Nicolás Maduro y la extradición del empresario venezolano Alex Saab, quien llegó a Miami días atrás. "Tenemos muchas avenidas para hacer que esos demandados aparezcan aquí en la corte", aseguró.

El fiscal federal Jason Reding Quiñones convirtió los casos relacionados con Cuba en prioridad desde que asumió el cargo, según Klukas. "Cuando Jason entra en esta posición, pregunta: 'Tráiganme todos los casos relacionados con Cuba'. Y, para nuestra sorpresa, no había muchos casos; las investigaciones se habían cerrado o no había muchas pistas", relató.

La fiscal también confirmó la creación de un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a investigaciones sobre Cuba y no descartó futuras acusaciones contra otras figuras del régimen. "Tenemos muchas investigaciones relacionadas con este tema", advirtió.

El secretario de Estado Marco Rubio ya había calificado a Castro de "fugitivo de la justicia americana" el 21 de mayo y prometió traerlo a Estados Unidos sin revelar cómo.

Klukas, consultada sobre si Castro podría ser declarado culpable y enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, indicó que una posible recompensa por su arresto dependería de una decisión del presidente Trump o del propio Rubio.

Ante la declaración pública de Mariela Castro de que su padre "no será secuestrado", la fiscal respondió con una advertencia directa: "El tiempo dirá cómo va a acabar esta situación, pero hemos visto ejemplos en otros tiempos… El plan Maduro demostró que es posible".