Fiscal federal dice que EE.UU. ya activó mecanismos para llevar a Raúl Castro ante un jurado: "Esto no fue un show"

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La fiscal federal Yara Klukas, segunda en comando de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, confirmó que el gobierno de Estados Unidos ya activó mecanismos concretos para llevar a Raúl Castro ante un tribunal en Miami, y lo declaró oficialmente fugitivo de la justicia estadounidense.
"Raúl Castro es fugitivo porque no se ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto contra él y los otros pilotos y, a la fecha, no ha aparecido", afirmó Klukas en declaraciones a Gloria Ordaz, de Telemundo 51.
La fiscal, nacida en Cuba y llegada a Estados Unidos a los seis años, fue categórica sobre las intenciones de la Fiscalía: "Estamos esperando a Raúl Castro. Esto no fue un show. Va a tener su día en la corte ante un jurado del sur de la Florida".
Klukas explicó que el caso cobró nuevo impulso cuando las autoridades lograron tener bajo custodia en suelo estadounidense al expiloto cubano Luis Raúl González Pardo, uno de los cinco coacusados en el caso.
"Cuando logramos tener un piloto de este lado, ahí se empezaron las investigaciones nuevas y eso abrió camino", señaló.
González Pardo fue sentenciado el pasado miércoles a siete meses de prisión por fraude migratorio en una corte federal de Jacksonville, tras haber mentido sobre su pasado militar al solicitar residencia en Estados Unidos.
Según Klukas, será trasladado próximamente a Miami para enfrentar el juicio por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. "Ya que acabó con ese caso, ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza", dijo la fiscal.
La acusación formal contra Castro, de 94 años, fue aprobada por un gran jurado el 23 de abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de cuatro pilotos, ocurridas el 24 de febrero de 1996 cuando cazas MiG-29 del Ejército cubano derribaron dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.
Klukas rechazó que se trate de una acusación meramente política: "Esto no es una acusación de papel solamente. Todos los días presentamos cargos contra personas que están en otras partes del mundo". Y añadió: "Este caso no lo fabricamos nosotros. No lo inventé yo, no lo inventó el fiscal federal Jason".
Como precedentes de que el proceso puede prosperar, la fiscal citó la captura de Nicolás Maduro y la extradición del empresario venezolano Alex Saab, quien llegó a Miami días atrás. "Tenemos muchas avenidas para hacer que esos demandados aparezcan aquí en la corte", aseguró.
El fiscal federal Jason Reding Quiñones convirtió los casos relacionados con Cuba en prioridad desde que asumió el cargo, según Klukas. "Cuando Jason entra en esta posición, pregunta: 'Tráiganme todos los casos relacionados con Cuba'. Y, para nuestra sorpresa, no había muchos casos; las investigaciones se habían cerrado o no había muchas pistas", relató.
La fiscal también confirmó la creación de un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a investigaciones sobre Cuba y no descartó futuras acusaciones contra otras figuras del régimen. "Tenemos muchas investigaciones relacionadas con este tema", advirtió.
El secretario de Estado Marco Rubio ya había calificado a Castro de "fugitivo de la justicia americana" el 21 de mayo y prometió traerlo a Estados Unidos sin revelar cómo.
Klukas, consultada sobre si Castro podría ser declarado culpable y enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, indicó que una posible recompensa por su arresto dependería de una decisión del presidente Trump o del propio Rubio.
Ante la declaración pública de Mariela Castro de que su padre "no será secuestrado", la fiscal respondió con una advertencia directa: "El tiempo dirá cómo va a acabar esta situación, pero hemos visto ejemplos en otros tiempos… El plan Maduro demostró que es posible".
Preguntas frecuentes sobre la acusación a Raúl Castro y las implicaciones judiciales
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Raúl Castro ha sido declarado fugitivo por Estados Unidos?
Raúl Castro ha sido declarado fugitivo de la justicia estadounidense porque no se ha presentado ante la corte tras una orden de arresto emitida por su implicación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que resultó en la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.
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¿Cuáles son los cargos presentados contra Raúl Castro?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por las muertes ocurridas durante el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Estos cargos fueron aprobados por un gran jurado y desclasificados en un acto público en Miami.
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¿Qué implicaciones tiene el caso del expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo en este proceso?
Luis Raúl González-Pardo, expiloto cubano, es considerado un testigo clave en el caso contra Raúl Castro por su participación directa en el operativo del derribo de las avionetas. Actualmente está bajo custodia estadounidense y podría proporcionar información crucial sobre la cadena de mando y los eventos de aquel día.
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¿Qué ha declarado el gobierno cubano respecto a las acusaciones contra Raúl Castro?
El gobierno cubano ha rechazado las acusaciones calificándolas de «acción política sin basamento jurídico» y una «farsa». Las autoridades cubanas han organizado manifestaciones en defensa de Castro y han criticado el proceso judicial como una maniobra política.
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¿Existen posibilidades de que Raúl Castro sea extraditado a Estados Unidos?
No existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace improbable que Raúl Castro sea extraditado. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha expresado su intención de llevarlo ante la justicia por otros medios, si fuera necesario.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.