Elián sale en defensa de Raúl Castro: "Tiene toda la moral para exigir cualquier sacrificio"

Elián González Brotons, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cárdenas, intervino este miércoles en una Tribuna Abierta Antiimperialista celebrada en Matanzas para defender al General de Ejército Raúl Castro, tras la acusación penal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acto forma parte de una cadena de movilizaciones convocadas por el régimen desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio -fecha del 95 cumpleaños de Raúl-, en respuesta a la imputación federal por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En su discurso, Elián afirmó que el exmandatario cubano "tiene toda la moral, como su hermano lo hacía, para exigir cualquier sacrificio", y llamó a no permitir que el "imperio" se meta con los "héroes" e "ídolos" de Cuba.

"Con nuestros héroes, con nuestros ídolos, no se pueden meter", declaró ante los asistentes que ondeaban banderas cubanas en el acto.

También calificó la acusación estadounidense de una simple "patraña" y aseguró que la noticia no lo perturbó en absoluto: "No me alarmó, me tomó con total serenidad, y lo primero que me vino a la mente fue una burla".

En un mensaje directo al gobierno de Estados Unidos, fue contundente: "Lo respaldamos y lo defendemos, para dejarle claro al imperio que no pueden meterse con nuestros ídolos, con nuestros símbolos. No tienen nada que hacer aquí".

La participación de Elián González tiene una carga simbólica particular: él mismo fue protagonista de una de las batallas diplomáticas más intensas entre Cuba y Estados Unidos cuando, a los cinco años, fue rescatado en el mar tras el naufragio de la embarcación en que su madre intentaba llevarlo ilegalmente a territorio norteamericano en noviembre de 1999.

Tras una intensa disputa de custodia, regresó a Cuba el 28 de junio de 2000 con su padre Juan Miguel González, en un proceso que el régimen convirtió en símbolo de resistencia antiimperialista. Fue nominado diputado por Cárdenas en febrero de 2023.

El acto en Matanzas contó con representantes de organizaciones políticas y de masas, sectores laborales y ciudadanos de la provincia.

Las movilizaciones se producen mientras Cuba atraviesa una grave crisis en plena convocatoria de tribunas, con apagones de más de 20 horas diarias y un déficit eléctrico récord que superó los 2,000 MW a mediados de mayo.

La acusación contra Raúl Castro, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril y desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, tiene alcance principalmente simbólico, ya que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y el exmandatario no ha pisado suelo estadounidense.