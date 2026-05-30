Expiloto militar cubano enfrentará cargos en Miami por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

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El expiloto militar cubano Luis Raúl González Pardo, el único acusado en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate que se encuentra bajo custodia estadounidense, será trasladado a Miami en las próximas semanas para enfrentar cargos por su presunta participación en el crimen.

En una entrevista exclusiva con Telemundo 51, la fiscal Yara Klukas —segunda en comando de la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida— confirmó este viernes que González Pardo volverá al banquillo de los acusados por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.

«Ya que acabó con ese caso, ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza», indicó Klukas refiriéndose al caso al caso previo que supuso una reciente condena de siete meses de prisión al exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana.

González Pardo fue sentenciado el pasado miércoles en un tribunal federal de Jacksonville por fraude migratorio, al haber ocultado su historial militar al solicitar beneficios migratorios tras ingresar a EE. UU. con parole humanitario en abril de 2024.

Como la condena se computa desde su arresto en noviembre de 2025, el tiempo ya cumplido prácticamente cubre la pena total, lo que despeja el camino para su traslado inmediato al proceso por el derribo de las avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate.

González Pardo es uno de los seis acusados en una imputación federal ampliada aprobada por un gran jurado el 23 de abril de 2026 y hecha pública el 20 de mayo.

Los cargos incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro integrantes de la organización abatidos cuando cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas Cessna 337 sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida.

Los demás acusados son Raúl Castro —quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1996— y los coimputados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas, todos fuera del alcance inmediato de la justicia estadounidense.

Klukas explicó que la detención de González Pardo fue el punto de inflexión que reactivó toda la investigación: «Cuando logramos tener un piloto de este lado, ahí se empezaron las investigaciones nuevas y eso abrió camino».

La fiscal señaló que cuando el fiscal federal Jason Reding Quiñones asumió el cargo y solicitó todos los casos relacionados con Cuba, encontró que las investigaciones previas habían sido cerradas o carecían de pistas, y que fue la administración Trump quien convirtió el caso en prioridad.

Sobre Raúl Castro, Klukas fue categórica: «Raúl Castro es fugitivo porque no se ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto contra él y los otros pilotos y, a la fecha, no ha aparecido».

La fiscal también rechazó las declaraciones del régimen cubano, que califica el proceso de «una farsa», y respondió a Mariela Castro —quien afirmó que su padre «no será secuestrado»— con una advertencia directa: «El tiempo dirá cómo va a acabar esta situación, pero hemos visto ejemplos en otros tiempos… El plan Maduro demostró que es posible».

Klukas confirmó además la creación de un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a investigaciones sobre Cuba y no descartó futuras acusaciones contra otras figuras del régimen: «Tenemos muchas investigaciones relacionadas con este tema».

Sobre una posible recompensa para lograr el arresto de Raúl Castro, Klukas indicó que esa decisión recaería en el presidente Trump o en el secretario de Estado, Marco Rubio.