Tragedia en Holguín: Dos personas se ahogan en un pozo; joven muere impactado por rayo

En trágicos episodios ocurridos este fin de semana en Holguín, dos personas murieron tras caer en un pozo en Monte Alto, Mir, consejo popular del municipio de Calixto García, y otra fue mortalmente impactada por un rayo.

Según trascendió en un post del grupo "¡Amigos y vecinos de MIR!", dos hombres bajaron a un pozo y se ahogaron y este domingo, durante su entierro, un joven presuntamente vinculado con ellos fue alcanzado por un rayo y también falleció.

El hombre muerto durante el funeral fue identificado por su familia y amigos como Yasmani Parra Peña, a quien decenas de personas le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

"Dos personas fallecieron cuando bajaron a un pozo y se ahogaron y hoy en el entierro de estas personas cayó un rayo y mató a Yasmanis, hijo de Mariela la esposa de Cheo, además hay otras personas en mal estado en el Policlínico de Mir", escribió el autor del primer post.

Captura de Facebook / ¡Amigos y vecinos de MIR!

"Hoy he perdido a uno de mis hermanos mi niño mi consentido te amo y no imaginas el dolor tan grande que dejaste en mi corazón, fui más que tu hermana, tu amiga, tu cómplice, siempre estuve contigo en las buenas y malas, que Dios te tenga en la gloria descansa en paz mi hermano te amo", escribió Yaquelín Parra Peña, hermana de Yasmani.

Facebook / Yaquelin Parra Peña

"No tengo palabras para nada no me salen pero solo sé que por qué te me lo llevaste diosito, siempre tu hija y yo te vamos a recordar, no tuve tiempo de decirte en estos últimos días que estuvimos lo mucho que te amooo y eso me duele, tengo el corazón destrozado", expresó su pareja en un desgarrador mensaje.

Facebook / Yilena Figueredo

A juzgar por los comentarios de redes sociales, las dos personas caídas en el pozo eran jóvenes. Al parecer, en su velorio, varias personas terminaron afectadas por la descarga eléctrica.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los caídos al pozo.

"Es triste bastante y las personas aquí están asustadas ya que casualmente estos dos casos fueron dos accidentes pero uno vinculado al otro, mucha fuerza para Mariela, Chungo y toda la familia de mi primo Yasmani", destacó una internauta.

En otro suceso trágico acontecido recientemente, un pescador submarino que estaba en paradero desconocido fue encontrado sin vida en la orilla de una playa en Santiago de Cuba.

Andro Martínez Morange había salido de su casa en la mañana del viernes 25 para realizar pesca submarina, según declaró su esposa.

Se presume que el joven -padre de un hijo de apenas cinco años- habría entrado al mar por Sardinero, una playita que queda en el poblado El Salao y que cuenta con un amplio historial de ahogamientos.